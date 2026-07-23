Hjullastarförare
Randstad AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa grunden för morgondagens samhälle?
Om du har erfarenhet av produktion av betong, hälsa och säkerhetsfrågor inom byggbranschen och att arbeta processorienterat samt intresse av att vara del av en organisation som bidrar till att digitalisera och bygga för framtiden, då kan det här vara rollen för dig!
Är du en skicklig maskinförare som trivs med ett varierat arbete där du får kombinera körning med tekniskt ansvar? Vi på Randstad söker nu en engagerad medarbetare för ett spännande uthyrningsuppdrag hos en av våra kunder inom byggmaterialindustrin.
Vi letar efter dig som har "maskinerna i blodet". Kanske är du van vid att meka med traktorn, är en smed med mekaniskt intresse eller en händig person från byggbranschen som vill ta nästa steg?
Som person är du flexibel och prestigelös. Du tar egna initiativ och ser vad som behöver göras innan någon annan ber dig. Du kommer att ingå i ett team som självständigt sköter produktion och planering under ledning av en fabrikschef, vilket kräver god samarbetsförmåga och ett högt säkerhetstänk.
Är du den vi söker? Vänta inte med din ansökan! Vi går igenom urvalet löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Ansvarsområden
Du kommer att ansvara för att driften och tillverkningen flyter på enligt uppsatta rutiner. Du har ett vaket öga för detaljer och arbetar proaktivt med att optimera processer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Drift, tillverkning och kontroll enligt fastställda instruktioner.
Genomföra både intern och extern provtagning för att säkra produktkvalitet.
Aktivt delta i förbättringsprojekt för att effektivisera produktionsprocessen.
Hantering av ordermottagning (där regional kundtjänst saknas).
Rapportering av avvikelser, tillbud och reklamationer för att ständigt förbättra verksamheten.
Säkerheten är vår högsta prioritet. Du förväntas agera i enighet med lagar och regler samt aktivt bidra till en säker arbetsmiljö för dig själv och dina kollegor. Du har befogenhet att stoppa farliga arbetsmoment om situationen kräver det.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
B-körkort
God IT vana
Utbildningsbevis för hjullastare (godshantering).
Erfarenhet av maskinkörning.
God svenska i tal och skrift för säker kommunikation på arbetsplatsen.
Meriterande:
Erfarenhet av ballast eller betong (t.ex. Betong Klass 1 eller 2).
Mekanisk kunskap eller vana vid att skruva och laga.
Erfarenhet av att arbeta i produktionsflöden med högt tempo.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/159f6847-86fe-4fef-bca3-aa1b3f0ffb29
117 43 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
10009797