Hjullastare (C2) dagskift- omgående start

WeStaff Sweden AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2026-01-14


WeStaff Sweden söker en maskinförare till Norra Stockholm!
Har du erfarenhet av hjullastare, gillar att ta ansvar och vill jobba med hållbarhet på riktigt? Då kan du bli en viktig del av vårt team! På Westaff tror vi att rätt inställning och kompetens är nyckeln till framgång - och vi vill att du ska växa med oss.

Om tjänsten
Vi söker nu en erfaren hjullastarförare till ett branschledande miljöföretag i Stockholm. Uppdraget startar omgående och du blir en del av ett sammansvetsat team med stark arbetsmoral och god stämning.
Du kommer att arbeta med hantering av återvinningsmaterial, sortering och lastning med hjullastare i en verksamhet som ligger i framkant inom cirkulär ekonomi. Vår kund är ett familjeföretag i tredje generationen som kombinerar erfarenhet med innovation - här får du vara med och göra skillnad på riktigt.

Dina arbetsuppgifter
Hantering och sortering av återvinningsmaterial med hjullastare

Lastning och lossning av containrar och andra transportenheter

Kontroll av inkommande material - kvalitet, märkning och lagring

Underhåll och daglig tillsyn av maskiner

Bidra till förbättring av arbetsmetoder och säkerhetsrutiner

Omfattning & villkor

Arbetstid: Dagtid, måndag-fredag

Arbetsort: Stockholm

Start: Omgående

Övrigt: Kollektivavtal finns

Vem är du?
Du är en självgående och ansvarstagande person som trivs med att arbeta fysiskt och maskinnära. Du har god samarbetsförmåga, är lösningsorienterad och har ett öga för ordning och säkerhet. Du är inte rädd för att ta i och har en positiv inställning till att utvecklas i din roll.

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med hjullastare inom industri, återvinning eller logistik

Giltigt förarbevis för hjullastare (C2)

Vana vid att använda dator som arbetsverktyg

God svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande (Ej krav)

Erfarenhet av teleskoptruck (C7)

Tidigare arbete inom miljö- eller återvinningssektorn

Vi erbjuder

Ett meningsfullt jobb inom en framtidsbransch

En trygg arbetsplats med kunniga och trevliga kollegor

Marknadsmässig lön, kollektivavtal, pension och friskvårdsbidrag

Möjlighet till kompetensutveckling och karriärvägar

Ett företag som värdesätter hållbarhet, innovation och människor.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken nedan! Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.

Om Westaff
Westaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se

Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6728118-1789853".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WeStaff Sweden AB (org.nr 559368-8319), https://www.westaff.se
Nybrogatan 56 (visa karta)
114 40  STOCKHOLM

Arbetsplats
WeStaff Sweden

Jobbnummer
9684824

