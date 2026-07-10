Hjälpmekaniker till Specialflygskvadron vid F 7
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2026-07-10
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Specialflygskvadronen i Linköping vid Skaraborgs flygflottilj bedriver flygtjänst med radar- och signalspaningsflygplan, transportflyg, flygunderhållstjänst och arbete med fortsatt luftvärdighet. Skvadronen är ett insatsförband och kan med kort varsel sättas in i insatser både nationellt och internationellt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för specialflygskompaniet är att över tiden tillgodose Specialflygskvadronens behov av luftvärdiga flygplan; Fpl 102 (Gulfstream GIV) och Fpl 100 (Saab 340). Befattningen hjälpmekaniker ingår i specialflygskompaniets materielpluton.
Materielpluton står för en del av skvadronens logistik och tekniska understöd. Plutonens uppgifter delas huvudsakligen i två delar 1) förråd och materieltjänst samt 2) tekniskt underhåll på fordon samt materiel. Detta kan tas i anspråk i exempelvis transporter av materiel eller fordon.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-10Kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning
B-körkort för manuell växellåda
Goda kunskaper i engelska avseende tal och skrift
God vana att arbeta i digital datormiljö inklusive Officepaketet
God fysisk förmåga
Svenskt medborgarskapDina personliga egenskaper
Vi använder oss av flera datasystem för att arbeta systematiserat med lagerhantering och flygsäkerhet. Arbetet är starkt regelstyrt vilket innebär att du bör kunna läsa, förstå och förhålla dig till föreskrifter. God samarbetsförmåga och serviceattityd är ett måste då arbetet innebär kontakt med många olika aktörer. Du är engagerad, proaktiv och vill nå resultat med hög kvalitét samt har ett högt säkerhetsmedvetande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se http://www.forsvarsmakten.se/).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
ADR-utbildning
Utökande körkortsbehörigheter/ förarbevis C/CE och truck eller hjullastare
Erfarenhet av materieltjänst/förrådstjänst.
Erfarenhet av underhåll av materiel, fordon och aggregat.Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som GSS/K (gruppbefäl, soldater och sjömän med kontinuerlig tjänstgöring) i 6 år med möjlighet till förlängning upp till 12 år enligt Lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. Anställningen inleds med provanställning i 6 månader.
Tjänstgörandegrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Lägsta inplacering för denna befattning är 28 000 kr/mån, vidare tar vi tidigare arbetslivserfarenhet och kompetens i beaktande.Kontaktperson för detta jobb
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Wilma Forssander, 010-827 70 00 (växel).
Fackliga företrädare
Officersförbundet OFR/O, Patrik Karlsson
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Magnus Krantz
Samtliga söks via FM växel 010-825 10 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-09-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
581 98 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9998955