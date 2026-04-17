Hjälpmedelstekniker till Hjälmedelscentrum
Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället - och gör skillnad varje dag, på riktigt. Hos oss bidrar du till att skapa en tryggare och mer självständig vardag för människor i hela länet. Ditt arbete får direkt betydelse för andra, samtidigt som du blir en del av en verksamhet som utvecklas och ligger i framkant.
Vill du arbeta i en modern hjälpmedelsverksamhet med stort fokus på kvalitet, innovation och samarbete? Vi söker nu en hjälpmedelstekniker - en viktig roll där din tekniska kompetens gör verklig skillnad.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Som hjälpmedelstekniker arbetar du med service, felsökning och underhåll av hjälpmedel som rullstolar, vårdsängar och patientlyftar - en viktig insats för att människor ska få en fungerande vardag.
Arbetet är varierat och sker i hela länet, exempelvis på sjukhus, i patienters hem, på skolor och boenden samt i vår verkstad i Västerås. Du planerar och driver ditt arbete självständigt, samtidigt som du är en del av ett kompetent och engagerat team. Du samarbetar nära med kollegor, konsulenter och kunder, och bidrar även med din tekniska kompetens i exempelvis utprovningar och utvecklingsfrågor. Vi arbetar i digitala system och befinner oss i en spännande digital utveckling där du har möjlighet att påverka.
Tjänsten kan innebära fysiska moment, inklusive tyngre lyft.
Om arbetsplatsen
Hjälpmedelscentrum arbetar länstäckande med inköp, information, konsultation, lagerhållning och service av hjälpmedel för personer med rörelsehinder, kognitiva funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter samt ansvarar för samordning av inkontinenshjälpmedel. Verksamheten är intäktsfinansierad och styrs politiskt av en gemensam nämnd med representanter från regionen och länets 10 kommuner.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig med gymnasial utbildning inom teknik eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av arbete med hjälpmedel och känner dig trygg i att arbeta självständigt i olika verksamhetssystem. Du har mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel, och använder digitala verktyg som en naturlig del av ditt arbete.
Som person är du stabil, självgående och har god självinsikt. Du har förmågan att skilja på det personliga och det professionella och agerar alltid med fokus på uppdraget. Du tar initiativ, är lösningsorienterad och drivs av att se konkreta resultat.
Du trivs i en föränderlig miljö där du snabbt kan anpassa dig och prioritera om när det behövs. Med engagemang och ansvarstagande arbetar du strukturerat och effektivt för att nå uppsatta mål. Din vilja att hjälpa andra och din uthållighet gör att du inte ger dig förrän du har levererat en fungerande lösning
Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Du behöver även ha B-körkort.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid
Placeringsort: Västerås
Tillträde enligt överenskommelseSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 3 maj 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här:https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
