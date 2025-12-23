Hjälpmedelskonsulent elrullstol
Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag, varje dag? Välkommen till ett spännande och utvecklande jobb hos oss.
Din arbetsplats
Hjälpmedelsservice är en specialistenhet som arbetar med hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning inom främst rörelse-, kognitions- och kommunikationsområdet. Enheten ingår i område öppenvård. På Hjälpmedelservice är vi ett 30-tal medarbetare som trivs tillsammans och gillar våra jobb. Vi jobbar med alltifrån inköp, lagerhantering till utbildningar, service, råd och stöd runt hjälpmedel samt förskrivningar av elrullstolar.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Nu finns chansen att få vara med och jobba med förskrivning av elrullstolar. Vi har nu fått en öppning i vårt team runt elrullstolar och behöver förstärka vår verksamhet med en ny förskrivare. Därmed söker vi en hjälpmedelskonsulent med inriktning att förskriva eldrivna rullstolar till vuxna brukare i Värmland. Du kommer att jobba tillsammans med ytterligare fyra hjälpmedelskonsulenter som arbetar inom samma område.
I förskrivningsprocessen ingår att bedöma behov, prova ut, anpassa, informera, instruera, träna, följa upp och utvärdera funktion och nytta med hjälpmedel. Vid anpassningar jobbar man i nära samarbete med hjälpmedelstekniker.
I samverkan med övriga hjälpmedelskonsulenter ingår att ansvara för utvecklingsarbete, förskrivningskriterier, rutiner samt sortimentsarbete. Inom enheten jobbar vi även med sittmottagning och formgjutna sitsar samt upphandlingsarbete varför även detta kan komma att ingå i din tjänst.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Vi ser att du har några års yrkesvana samt erfarenhet och intresse inom hjälpmedelsområdet. Kunskaper inom området sittproblematik är meriterande. Du bör ha tekniskt intresse då det sker en hel del teknisk utveckling inom hjälpmedelsområdet. Det är viktigt att ha god förmåga att förmedla information om hjälpmedel både till brukare och personalgrupper. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du är som person serviceinriktad, noggrann och har en god förmåga att självständigt planera och utföra arbetsuppgifter under eget ansvar. Du trivs med att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra. Du är kommunikativ och har en god initiativ- och samarbetsförmåga. Du har god datavana.
B-körkort är ett krav, då det kan förekomma resor i tjänsten.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
