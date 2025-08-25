Hjälpmedelskonsulent
Nu söker vi en Hjälpmedelskonsulent till Hjälpmedelscentralen i Skövde.
Välkommen med din ansökan senast 14 september.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Som hjälpmedelskonsulent får du utlopp för hela ditt kunnande, din erfarenhet och kreativitet. Med olika åtgärder kan du göra stor skillnad för personer med hjälpmedelsbehov. Du ingår i ett konsultationsteam med bred kompetens där ni tillsammans bidrar till det goda livet för personer med funktionsnedsättning. Du arbetar konsultativt och ger vårdgivarna i Västra Götaland stöd kring hjälpmedel utifrån din profession. Du genomför utprovningar, anpassningar och specialanpassningar av hjälpmedel, vid behov tillsammans med våra tekniker. Du bidrar också till att utveckla nya arbetssätt och kommer med kreativa idéer kring hur vi kan avlasta vårdgivarna.
Du arbetar främst med att:
ge information och rådgivning gällande hjälpmedel
ge konsultativt stöd till förskrivare
hålla utbildningar till förskrivare
medverka vid upphandling och sortimentsarbete
Som hjälpmedelskonsulent har du möjlighet att fokusera på några produktområden och vi ger dig löpande utveckling inom kompetensområdet. De områden du arbetar med kan växla över tid, beroende på verksamhetens behov. Teamet ansvarar tillsammans för att lösa ut alla inkommande uppdrag från vårdgivarna inom ramen för hela hjälpmedelssortimentet. Vilka produktområden som blir aktuella beror lite på sökandes profil och aktuellt resursbehov.
För att ge god service i rollen som hjälpmedelskonsulent behöver du:
kunna anpassa dig utifrån vad som händer samt kunna skifta fokus
arbeta bra tillsammans med andra
ha god pedagogisk förmåga
vara serviceinriktad
Du är legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du kommunicerar flytande på svenska i tal och skrift. Du är van datoranvändare med goda kunskaper i Office365 och journalföring. Du har giltigt B-körkort samt god körvana då hembesök och resor inom vårt upptagningsområde Skaraborg förkommer.
Har du ett par års erfarenhet av att arbeta med hjälpmedelsbedömningar, förskrivningar samt utprovningar är det meriterande.Om företaget
Hjälpmedelscentralen tillhör Försörjningsförvaltningen inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna, samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Du blir en del i konsultationsteamet som består av sju hjälpmedelskonsulenter, fem tekniker inom specialanpassning och två administratörer. Tillsammans lägger vi grunden för en välfungerande vård och det goda livet i Västra Götaland.Övrig information
Tjänsten är placerad på Hjälpmedelscentralen i Skövde. Frågor om tjänsten hanteras av Petra Påhlman, Enhetschef.
Vi ser gärna att du skickar in en ansökan även om du inte har meriterande kompetens och uppmuntrar till att kontakta oss om du är nyfiken på tjänsten som Hjälpmedelskonsulent.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
