Hjälpmedelsassistent till kommunrehabiliteringen
Grums Kommun / Undersköterskejobb / Grums Visa alla undersköterskejobb i Grums
2026-03-11
, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grums Kommun i Grums
Grums kommun är en del av Karlstadsregionen och ligger vid Vänerns strand, 20 minuters bilfärd från Karlstad. Hos oss får du alla de fördelar som finns av att arbeta i en liten kommun. Här har vi jobb som märks. Tillsammans gör vi skillnad varje dag, alla på olika sätt men alltid med kommunens invånare i fokus. Genom att följa vår värdegrund skapar vi en välkomnande kommun där det råder engagemang, delaktighet, professionalism och arbetsglädje.
Nu söker vi en hjälpmedelsassistent till kommunrehabiliteringen. Rollen passar dig som trivs i ett praktiskt arbete där du får kombinera service, logistik och teknik, och där ditt arbete bidrar till att människor får rätt hjälpmedel i vardagen.
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med goda möjligheter till förlängning. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Hos oss gör du skillnad!Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som hjälpmedelsassistent ansvarar du för kommunens hjälpmedelsförråd. Du arbetar med beställning, lagerhantering och leverans till kommunens verksamheter och invånare. I rollen ser du till att utrustningen finns tillgänglig, fungerar som den ska och når rätt person i rätt tid.
Du samarbetar nära vår hjälpmedelstekniker och arbetar på uppdrag av legitimerad personal inom kommunrehabiliteringen. I teamet ingår tre fysioterapeuter, fyra arbetsterapeuter, en hjälpmedelstekniker och en rehabassistent.
Ditt arbete är varierat och kombinerar service, logistik och praktiska arbetsuppgifter. Du har kontakt med både verksamheter och brukare, registrerar hjälpmedel i verksamhetssystemet Visma, beställer utrustning och ansvarar för lagerhantering i förrådet. Du hanterar även in- och utleveranser samt rekonditionering och kvalitetskontroll.
Du transporterar och installerar också enklare hjälpmedel i verksamheter och hem. Arbetet innebär daglig hantering av utrustning och innefattar tyngre lyft i samband med transport, installation och lagerarbete.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, flexibel och ha god förmåga att samarbeta med olika professioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasieexamen, gärna från ett praktiskt eller tekniskt program, till exempel vård- och omsorgsprogrammet, teknikprogrammet eller industritekniska programmet.
Du har arbetslivserfarenhet från ett arbete där praktisk hantering av utrustning och service ingår, till exempel tekniskt servicearbete, lager eller vård och omsorg. Du har också god vana av att använda digitala system i arbetet.
B-körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Självklart delar du vår värdegrund om att vara professionell, välkomnande, engagerad och delaktig.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via post eller mejl.
I Grums kommun vill vi ha en mångfald i arbetslivet och ta tillvara på de kvaliteter som en jämn köns- och åldersfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att skicka in din ansökan godkänner du att dina personuppgifter används i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning för att Grums kommun ska kunna tillhandahålla det stöd och den service kommunen ansvarar för. Läs mer på grums.se/personuppgifter.
Erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310779". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grums kommun
(org.nr 212000-1827) Kontakt
Områdeschef
Laine Andersson laine.andersson@grums.se 0555-42012 Jobbnummer
9790488