Hjälpmedels- rehabassistent Mörbylånga kommun
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2026-07-07
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Hela Öland attraherar varje år fler och fler människor. Unika miljöer, hög livskvalitet och närheten till både stad och hav gör Öland till en attraktiv plats att besöka och leva på. Södra Öland i sin tur präglas även av stark framåtanda, engagemang och vårt fantastiska Världsarv.
Mörbylånga kommun ligger på den södra delen av Öland och består av ca 1200 engagerade och kompetenta medarbetare som drivs av att göra skillnad i vårt samhälle. Nu söker vi fler medarbetare som vill bidra till att Öland fortsätter vara en fantastisk plats att bo, arbeta och besöka.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Rehabenheten söker en vikarierande hjälpmedel- / rehabassistent. Tjänsten innebär arbete i rehabenhetens hjälpmedelsförråd i Mörbylånga men också arbete som rehabassistent.
Som hjälpmedelsassistent arbetar du med rekonditionering och reparation av hjälpmedel i vårt förråd. Du gör också hembesök för felsökning, reparation eller byte av hjälpmedel. Arbetet innebär även lagerhållning, inköp och mottagning av hjälpmedel. Du arbetar i nära samverkan med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. En väl fungerande hjälpmedelsverksamhet är en grundförutsättning för att rehabenheten ska kunna stötta kommuninvånarna att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.
Som rehabassistent arbetar du med hemrehab i samverkan med arbetsterapeut och fysioterapeut. Du utför arbetsuppgifter både självständigt och tillsammans med arbetsterapeut och fysioterapeut t ex träningsperioder i patientens hem.Kvalifikationer
Rehabassistentutbildning eller undersköterskeexamen med erfarenhet av arbete med hjälpmedel och rehabiliteringsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, flexibilitet och god samverkansförmåga.
B-körkort erfordras.
För att bli aktuell för en anställning inom social omsorg i Mörbylånga kommun kommer arbetsgivaren be om att den sökande visar upp utdrag ur polisens belastningsregister mot HVB-hem.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 261015 eller enligt överenskommelse., upphör: 2027-08-31 .
Mörbylånga kommun eftersträvar en jämnare könsfördelning i våra personalgrupper. Detta är en del av kommunens övergripande jämställdhetsarbete och som vi tar hänsyn till vid rekryteringsförfarandet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mörbylånga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Mörbylånga kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335776". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mörbylånga Kommun
(org.nr 212000-0704)
386 80 MÖRBYLÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mörbylånga kommun, Social omsorg Kontakt
Enhetschef
Emma Johansson Emma.Johansson2@morbylanga.se +46103547431 Jobbnummer
9994707