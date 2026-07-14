Hitta din nästa möjlighet hos Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Gislaved Visa alla säljarjobb i Gislaved
2026-07-14
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Exaltera Marketing söker nu nya säljare med utgångspunkt i Gislaved.
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, träffa nya människor och känna att din egen insats gör skillnad? Hos oss får du möjligheten att bygga erfarenhet, växa som person och bli en del av ett team där vi hjälper varandra att lyckas.
Din roll
Som säljare hos Exaltera Marketing arbetar du med personliga kundmöten där du representerar välkända företag inom energi- och teknikbranschen. Du möter kunder genom event, kampanjer och andra aktiviteter där du skapar kontakt, lyssnar på deras behov och presenterar lösningar.
Du får en varierad arbetsdag där du hela tiden utvecklar din kommunikation och dina säljkunskaper. Med rätt stöd från start får du alla verktyg du behöver för att känna dig trygg och lyckas i rollen.
Du utgår från vårt kontor i Gislaved och blir en del av ett team där vi kombinerar högt engagemang med en stark gemenskap.
Det här erbjuder vi
Garantilön kombinerad med provision
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning, måndag–fredag kl. 09.00–18.00
Introduktion och praktisk säljutbildning
Löpande coachning och personlig utveckling
Möjlighet att växa och ta nästa steg inom företaget
En arbetsmiljö med energi, gemenskap och tydliga mål
Vi uppmärksammar framgång
Vi tycker att bra prestationer ska synas och uppskattas. Därför arrangerar vi regelbundet tävlingar och bonusaktiviteter där du kan vinna bland annat:
iPhone
AirPods
Elsparkcykel
Presentkort och andra priser
Vi söker dig som
Tycker om att möta människor och skapa relationer
Har en positiv inställning och vill utvecklas
Motiveras av mål och resultat
Tar ansvar och bidrar till teamets framgång
Är nyfiken och vill lära dig nya saker
Tidigare erfarenhet av försäljning är inget krav. Vi tror att rätt inställning, engagemang och vilja att utvecklas är det som leder till framgång.
Ansök idag
Vill du ha ett jobb där du får utvecklas, påverka din egen inkomst och bygga erfarenhet tillsammans med ett engagerat team?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing med utgångspunkt i Gislaved. Vi rekryterar löpande och ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
332 35 GISLAVED Jobbnummer
10001969