Hitom Årjäng erbjuder vi dygnspass, 70% schemarad
Strax hitom västra Värmlands pärla Årjäng bedriver vi en assistans som ligger i ett naturskönt läge ute på landet. Här bor vår kund i ett hus från vilket han förvärvsarbetar deltid. Du behöver ha körkort och tillgång till bil för att ta dig till arbetsplatsen.
Du som söker:
Vi söker en riktig go person som kan slänga lite käft, som är smart och förstår att läsa av en annan människa. Du gillar att arbeta med kroppen och är verkligen inte feschlig. Du kan arbeta dygn, du har körkort och bil, och kanske har du erfarenhet av omvårdnad också? I denna assistans kommer du ges möjligheten att göra många olika saker som omvårdnad, matlagning, städ, följa med på aktiviteter och utföra andra vanligt förekommande sysslor både inomhus och utomhus.
Vår kund:
Han har skador efter en dykolycka och har därför behov av hjälp med sin dagliga livsföring. Han behöver hjälp med sin personliga omvårdnad, träning och hushållssysslor. Han har även behov av hjälp när han förvärvsarbetar och vid fritidsaktiviteter. Du ska ha sunt förnuft och tycka om att utföra sysslor som ingår i hemmet både utomhus och inomhus.
Du som söker ska ha god fysik och tycka om att vara aktiv då det är en del förflyttningar i arbetet samt aktiviteter som utförs både inomhus och utomhus.
Passen är för närvarande dygnspass där man arbetar 08.00-08.00 (det förekommer väntetid under natten).
Förutsättningar:
Ca 70% tjänstgöring,
Arbetstider förlagda dygnsvis 08:00-08:00
Du måste ha körkort och bil.
På facebook.com/GAVarmland hittar ni mer information om assistans, lediga jobb med mera.
Rekrytering sker löpande.
