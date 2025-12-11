Historisk arkeolog/projektledare
2025-12-11
Om Stiftelsen Upplandsmuseet
Stiftelsen Upplandsmuseet har verksamhet i hela Uppsala län och driver Gamla Uppsala museum, Disagården och länsmuseet Upplandsmuseet. Vi är cirka 60 medarbetare som arbetar för att Upplands kulturarv och kulturhistoria utforskas, bevaras och tillgängliggörs på sätt som bidrar till kunskap och nya perspektiv på dåtid, nutid och framtid. Vi möter människor via våra verksamheter som utställningar, visningar, slöjd, arkeologi och kulturmiljö vilka förankras via våra forskare och bevaras i våra samlingar.
Om avdelningen Arkeologi
Vi är en avdelning där din kunskap kommer till tydlig användning, samtidigt som du har kollegialt stöd och specialistkompetens nära till hands. Som del i vår arbetsgrupp om åtta arkeologer får du möjlighet att driva självständiga uppdrag parallellt med att du samarbetar med kollegor, forskare och uppdragsgivare. Vi arbetar med allt från Upplands landsbygd till stadsarkeologi och hos oss får du möjlighet att jobba med olika typer av intressanta uppdrag.
Om rollen
Som projektledande arkeolog ansvarar du för att planera, leda och genomföra uppdragsarkeologiska projekt med fokus på historisk tid och medeltid. Tyngdpunkten ligger på undersökningar i komplexa historiska miljöer, ofta med stadsarkeologisk karaktär.
Du deltar i hela kedjan från undersökningsplaner och projektbudget till fältarbetets genomförande, resultatens analys samt rapportering och publicering. Rollen innebär att du säkerställer att projekt följer gällande regelverk och håller avtalad tid och budget.
Du representerar verksamheten externt och har löpande dialog med uppdragsgivare, myndigheter och samarbetspartners. Uppdragets karaktär gör att du bidrar aktivt i den professionella utvecklingen inom historisk arkeologi, både internt och i bredare forskningssammanhang.
Krav - utbildning och erfarenhet
• Examen i arkeologi
• Minst tre och gärna fem års erfarenhet av uppdragsarkeologiskt arbete med inriktning historisk tid/medeltid
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom uppdragsarkeologi och god kunskap om rådande regelverk
• Flera års fälterfarenhet, inklusive stadsarkeologi
• Erfarenhet av föremålshantering och avrapportering
• Erfarenhet av digital dokumentation och god kännedom om GIS
• Förmåga att driva projekt med tids- och budgetansvar
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• B-körkort
Meriterande
• God föremålskunskap inom historisk arkeologi
• God föremålskunskap inom historisk arkeologi
• Erfarenhet av och intresse för förmedling av arkeologiska resultat
Du är trygg i rollen som projektledare och har ett analytiskt och strukturerat arbetssätt med god omdömesförmåga. Du kan prioritera och fatta beslut i komplexa situationer och leder projekt framåt med tydlighet och lyhördhet.
Du rör dig obehindrat mellan fält och analys och kan omsätta resultat i tydliga slutsatser med relevans för både forskning och allmänhet. Du trivs med att samarbeta och bidrar till en god arbetsmiljö med din kommunikativa förmåga och ditt engagemang.
Anställningsvillkor och förmåner
Tjänsten är på heltid med inledande provanställning i sex månader och därefter tillsvidareanställning. Tillträde april 2026 eller enligt överenskommelse. Placering i Uppsala med arbetsområde i hela Uppsala län samt angränsande län. I denna roll förväntas du arbeta på plats majoritet av tiden, visst hybridarbete förekommer men huvudsakligen arbetar du i fält eller från vårt trevliga kontor.
Stiftelsen Upplandsmuseet tillämpar årsarbetstid där arbetsintensitet kan anpassas mellan fältarbete och efterarbete, friskvårdsbidrag och utvecklingsmöjligheter i en organisation som värdesätter kunskapsuppbyggnad, samarbete och utveckling.
Låter det intressant?
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan senast den 18 januari till rekrytering@upplandsmuseet.se
. Ange "Historisk arkeolog/projekeledare" i ämnesraden. Bifoga gärna ansökan på svenska, ansökan ska innehålla CV med relevant publikationsförteckning samt ett personligt brev där du lyfter fram varför du är intresserad av rollen och av att jobba hos oss.
Marie Fagerlind, Akademikerföreningen. marie.fagerlind@upplandsmuseet.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
