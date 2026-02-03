Hisstekniker / Hissmontör
2026-02-03
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
, Piteå
, Luleå
Är du typen som älskar att få saker att fungera? Kanske har du bytt ett par tändstift, mekat med en trasig bilmotor eller fått en skoter att spinna som en katt? Då tror vi att du kommer trivas hos oss! Hissar, portar och rulltrappor är inte så annorlunda - de behöver kärlek, tekniskt kunnande och en händig person för att hålla sig i toppskick.
Vilka är vi?
Nelab Hiss är en del av en växande koncern där vi ser ljust på framtiden. Vi levererar, monterar och servar hissar, rulltrappor, dörröppnare och industriportar till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och byggföretag. Vårt team är ett härligt gäng som gillar att jobba tillsammans och ha roligt - både på och utanför jobbet. På grund av ökad efterfrågan söker vi nu förstärkning till våra team i Piteå, Luleå och Skellefteå.
Som hisstekniker eller hissmontör hos oss kommer du att:
Arbeta nyinstallationer och moderniseringar av hissar, portar, rulltrappor och dörrautomatiker.
Felsöka, serva och reparera utrustning ute hos våra kunder.
Jobba självständigt ibland och i team när det behövs - teamwork är en del av vår kultur!
Vem är du?
Vi tror att du har en bakgrund inom elektronik, mekanik eller styr- och reglerteknik. Men viktigast är att du har ett gediget tekniskt intresse, gillar att jobba praktiskt samt är van vid att arbeta mot tidsstyrda mål utan att ge avkall på kravet om högsta säkerhet och kvalitet. Är du dessutom social, självgående och trivs när det är mycket på gång, så kommer du passa perfekt hos oss.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - här får du en arbetsplats med högt i tak, korta beslutsvägar och gott kaffe. Vi gillar att fira framgångar och bjuda på goda stunder tillsammans.
Förutom det får du också:
Generösa personalförmåner.
Träningsmöjligheter och regelbundna hälsoundersökningar.
Kollegor som alltid ställer upp och ett jobb där ingen dag är den andra lik.
Så, är du redo att lyfta dig själv och andra till nya höjder? Skicka in din ansökan och bli en del av Nelab.
För frågor kontakta nedan kontakter för de olika orterna:
Piteå: Leif Holmbom, 070-346 65 83 leif.holmbom@nelab.se
Luleå: Robert Blombäck. 070-687 47 47 robert.blomback@nelab.se
Skellefteå: Robert Abrahamsson, 070-500 43 46 robert.abrahamsson@nelab.seSå ansöker du
Vid frågor kan du höra av dig till Daniel Wallin daniel.wallin@nelab.se
, 070-523 02 66.
Din ansökan med CV och personligt brev skickas till niclas.almquist@outlook.com
. Urval och tillsättning sker dock löpande så tveka inte för länge. Märk ansökan med "Hisstekniker" samt vilken ort du önskar tillhöra (Piteå, Luleå eller Skellefteå).
Om Nelab
Nelab är en av södra Norrbottens största serviceorganisationer inom eljobb, hiss och vitvaror. Vi tar oss an allt från stora entreprenader till snabba och flexibla serviceuppdrag. Nelab är ett av åtta bolag i koncernen Nelab Invest AB med huvudkontor i Piteå. Totalt arbetar bolagen i koncernen inom ca 10 affärsområden, har ca 190 anställda och omsätter 280+ mkr.
