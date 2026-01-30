Hisskorgstillverkare till Balk & Hiss
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
På Balk & Hiss har vi lång erfarenhet av att leverera helhetslösningar för hissprojekt: från bärram och hisskorg och inredning, till anpassade lösningar som kräver kreativ konstruktion och specialanpassning.
Med fokus på kvalitet, trygghet och funktion erbjuder vi stabila konstruktioner som klarar rätt belastningar och som passar in i befintliga miljöer, skräddarsydd hissinredning i trä, stål eller glas - med hög finish och omsorgsfull detaljering och flexibla lösningar för komplexa projekt. Vi ritar, beräknar, dimensionerar och integrerar med dina befintliga installationer.
Till Balk & Hiss och tillverkningen av hisskorgar utanför Kristianstad söker vi nu en allkonstnär och i denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
När du bygger och monterar ihop hisskorgar kommer du arbeta i vitt skilda material, såsom trä, plåt, glas, klinker, sten och plast. Du förbereder och bearbetar materialet efter kundens specifikationer och ritningar, därefter monterar du ihop inredningen. Den bärande konstruktionen byggs ofta hos systerbolaget Balk & Hål.
I arbetsuppgifterna förekommer också renovering och montage av hisskorgar ute på fältet, t ex i hyreshus, offentliga byggnader, hotell eller på byggarbetsplatser. Dessa insatser sker i princip alltid inom Skåne, så några övernattningar är inte aktuella.
Du kommer också få arbeta med in- och utleveranser på Balk & Hiss.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Eftersom man arbetar i flera olika material så kan du säkert förstå att vi är på jakt efter en allkonstnär. Kanske har du din skolning inom trä eller metall, men din erfarenhet eller dina hobbies gör kanske att du har en bred hantverkspalett och ett allmänt praktiskt handlag. Möjligen är du uppväxt på landet och van vid att lösa alla möjliga sorters problem efterhand som de uppstår och efter egen förmåga.
Har du erfarenhet av att arbeta med träbearbetningsmaskiner så ser vi det som meriterande.
Som person drivs du av klura dig fram till lösningar och att leverera en snygg slutprodukt efter effektivt utfört arbete. Du arbetar självständigt, men är också en dedikerad lagspelare då många arbetsmoment sker i par.
Du har en allmänt god datorvana och kommunicerar obehindrat på svenska i såväl tal som skrift.
Krav i denna tjänst är B-körkort och tillgång till bil, liksom truckkort.
Information och kontakt
Tjänsten är placerad på Balk & Hiss lokaler på Ängamöllans industriområde, strax utanför Kristianstad. Arbetet är på dagtid och på heltid. Tjänsten är en hyrrekrytering där du inledningsvis är inhyrd via Wikan Personal, men efter sex månader förväntas anställningen övergå i Balk & Hiss regi.
Tillsättning sker efter överenskommelse, men skicka gärna din ansökan via www.wikan.se
redan idag, då vi kan komma att göra urval löpande. Sista ansökningsdag är den 23 februari.
För mer information eller vid frågor kring tjänsten, kontakta Kristoffer Svensson på 044 - 590 65 08.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
