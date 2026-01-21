Hisskonsult för förstudie inför ROT
Stockholm
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en hisskonsult som ska stötta en aktör inom fastighetsbranschen med att ta fram förstudiehandlingar inför ett kommande ROT-arbete. Uppdraget innebär att du bidrar med teknisk kompetens och underlag som skapar förutsättningar för välgrundade beslut, planering och genomförande av kommande åtgärder.
ArbetsuppgifterTa fram och sammanställa förstudiehandlingar inför ROT kopplat till hissar.
Analysera behov, nuläge och möjliga åtgärder som underlag för beslut.
Bidra med teknisk rådgivning och rekommendationer kopplat till hisslösningar och planerade åtgärder.
KravErfarenhet av arbete som hisskonsult eller motsvarande inom hissprojekt.
Förmåga att ta fram tydliga förstudiehandlingar och beslutsunderlag inför ROT.
MeriterandeErfarenhet av liknande uppdrag i fastighetsförvaltande organisationer.Så ansöker du
