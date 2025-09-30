HIR Skåne söker expert inom generationsskifte
2025-09-30
Som expert på generationsskifte inom lantbruk arbetar du nära kunden i en unik och ofta känsloladdad situation. Här väger du samman ekonomiska, juridiska och personliga aspekter och leder processen framåt. Din roll blir att kartlägga förutsättningarna för både överlåtare och övertagare och vägleda dem mot långsiktigt hållbara lösningar.
Du blir en del av ett team med både marknads- och redovisningsekonomer, samtidigt som du har tillgång till specialistkompetens inom våra andra affärsområden: växtodling, vatten, horto, lantbruksdjur, bygg, energi och miljö. Här får du möjlighet att arbeta tvärs över kompetensområden och bidra till helhetslösningar för kunden. Dessutom blir du del av Hushållningssällskapets nationella nätverk av ekonomirådgivare.
Dina arbetsuppgifter Leda och samordna generations- och ägarskiften
Kartlägga familjens och företagets förutsättningar
Ge ekonomisk och juridisk rådgivning
Upprätta handlingsplaner tillsammans med kollegor och externa experter
Vara ett stöd för både överlåtare och övertagare - före, under och efter skiftet
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av rådgivning, gärna inom ekonomi, finansiering eller generationsskiften. Du har god förståelse för juridik, skatt och avtal kopplade till ägarskiften samt en förankring i lantbrukssektorn, antingen genom utbildning eller praktisk erfarenhet.Kvalifikationer
Erfarenhet av rådgivning inom ekonomi, finansiering och/eller ägarskiften
God förståelse för juridik, skatt och avtal
Meriterande:
Förmåga att leda processer och bygga förtroende
Agrar bakgrund i kombination med juridisk kompetens
Vana att förklara komplexa frågor på ett enkelt och begripligt sätt
Vi erbjuder
Hos oss får du ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade kollegor. Vi är en oberoende rådgivningsorganisation som alltid sätter kundens mål först. Här möts spets och bredd, och du får stora möjligheter att påverka både din roll och din utveckling. Som medarbetare ges du även möjligheten att bli delägare i HIR Skåne AB.
Övrig information Placeringsort: Ett av våra fem kontor i Skåne
Omfattning: 50-100 procent
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan
Skicka in din ansökan senast 2025-11-02. Urval och intervjuer sker löpande.
Frågor om tjänsten?
Kontakta affärsområdesansvariga Olof Wassberg, 010-476 22 39, olof.wassberg@hushallningssallskapet.se
Facklig representant, Bengt Jönsson, 010-476 22 20, bengt.jonsson@hushallningssallskapet.se
Om HIR SkåneHIR Skåne är en oberoende rådgivningsorganisation, ett dotterbolag till Hushållningssällskapet Skåne. Hos oss finns flera av landets främsta experter inom lantbruk och trädgård. Vår affärsidé fokuserar på att optimera produktionen genom personlig rådgivning och vara en ledande kunskapsorganisation inom svenskt lantbruk. Ersättning
