Hilti söker Butikssäljare för extrajobb vid sidan av studier - Retail Staffing Sverige AB - Säljarjobb i Västerås

Prenumerera på nya jobb hos Retail Staffing Sverige AB

Retail Staffing Sverige AB / Säljarjobb / Västerås2021-04-10Vilka är Hilti?Är du ny i branschen kanske du inte har hört talas om oss. Vi förser den globala byggsektorn med branschledande verktyg, teknik, programvara och tjänster. Vi har en stolt historia, som byggts under 75 år, och ett världsrykte för våra banbrytande produkter och exceptionella service. Med över 25 000 människor i över 120 länder är vi en perfekt plats för dig att visa oss vad du går för, när du utvecklas, växer och formar din karriär.Vad söker vi?Vi söker nu omgående en butikssäljare som vill vara med och fortsätta skapa en attraktiv och framgångsrik butik i Västerås. Vi ser gärna att du är student och ska läsa några år och vill ha ett extrajobb vid sidan av.Detta är ett säljjobb som skiljer sig från mängden då vi har en kombination av högpresterande och stödjande arbetskultur. Som butikssäljare på Hilti jobbar du med långsiktig utveckling av kundsamarbetet tillsammans med dina kollegor. Till denna position söker vi dig som är utåtriktad och ansvarsfull och som tycker att bra service är nyckeln till en fantastisk butiksupplevelse. Tjänsten innebär att man hoppar in vid behov, ca 1 dag per vecka. I perioder kan det vara mer eller mindre jobb. I sommar kan det bli aktuellt med jobb på heltid ett par veckor. Butikens öppettider är måndag-torsdag 7.00-16.00 och fredag 7.00-15.00.Vad innebär rollen?Vi tror att detta är en perfekt roll för dig som vill utvecklas i ett dynamiskt företag och som med högt engagemang och proaktivitet vill arbeta med teknisk försäljning mot företagskunder. Vi kommer att ge dig stort eget ansvar för att tillsammans med kollegor driva och utveckla din butik och kundsamarbetet med företagskunder i butikens upptagningsområde. Du får stort utrymme att utöva entreprenörskap i din roll med stöd av Hiltis affärsmodell, värderingar och strategi. Det är en praktisk och självständig roll där du demonstrerar och säljer Hiltis produkter och tjänster. Du arbetar mot tydliga mål tillsammans med engagerade kollegor i teamet.Vad erbjuder vi?Vi ger dig allt du behöver för att nå framgång i din roll som exempelvis utomordentlig utbildning och introduktion inom såväl produkter, bransch, försäljning som företagskultur, samt nära coaching och stöd från chef och kollegor. Du får möjligheten att arbeta i en proffsbutik under dagtid på vardagar. Vi har förtroende för att du gör vad som krävs för att leverera enastående resultat. Ge det lilla extra så säkerställer vi utvecklings- och karriärmöjligheter när du är redo för nästa utmaning.Varför ska du söka?Vi har en utmärkt blandning av människor och erfarenheter i våra team. Några av våra bästa butikssäljare började hos oss utan erfarenhet från branschen. Framgång på Hilti handlar om teamwork och förmåga, oavsett din bakgrund.Vi önskar att du:Tex är student och ska läsa några år och vill ha ett extrajobb vid sidan avHar några års erfarenhet av försäljning och / eller av byggbranschenHar ett genuint intresse för tekniska produkter, försäljning och att skapa långsiktiga affärsrelationerHar hög social förmåga samt är ansvarsfull, serviceinriktad och ordningsamHar ett högt driv och finner motivation i utmaningarÄr van vid att arbeta självständigt, men uppskattar också att ingå och utvecklas i ett teamKan börja omgåendeKan arbeta någon / några dagar i veckan och hoppa in vid behov med kort varselKan arbeta heltid ett par veckor i sommarHilti Svenska AB har under flera års tid varit på listan för Sveriges bästa arbetsplatser. 2014, 2015 och 2016 utsågs vi till Sveriges bästa arbetsplats i kategorin stora organisationer.2021-04-10I samband med denna rekrytering samarbetar Hilti med Retail Staffing och ansvarig rekryterare Ulrika Mikkelsen.Låter detta intressant? Skicka då in CV och personligt brev via länken, på grund av GDPR så kan vi inte hantera ansökningar via mejl.Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att registrera din ansökan!Varaktighet, arbetstidVarierande TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2021-04-18Retail Staffing Sverige AB5683441