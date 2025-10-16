HIL Engineer, Linköping
Om VIPAS: "Vi på VIPAS AB kombinerar teknisk expertis med affärsfokus för att leverera lösningar som verkligen gör skillnad. Genom modern teknik som Java och Python och med vår erfarenhet inom mjukvaruutveckling och DevOps skapar vi innovativa, skalbara lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål."
Jobbeskrivning: Vill du arbeta nära hårdvaran och vara med och utveckla framtidens testplattformar? Vår kund i Linköping söker en HIL-ingenjör som vill växa med uppdraget och bidra till att kvalificera en avancerad visionsstack i verklig hårdvarumiljö
1-3 års erfarenhet av HIL-utveckling
Goda kunskaper i Python
Förmåga att sätta upp och underhålla HIL-stationer
Kommunicerar väl på svenska och engelska
Tillgänglig i Linköping på heltid
Meriterande
Erfarenhet av testmiljöer för inbyggda system
Samarbete i utvecklingsteam inom hårdvarunära test
Förståelse för SW/hårdvaruintegration
Uppdraget
Sätta upp nya HIL-stationer i testmiljön
Delta i utveckling och underhåll av HIL-plattformen
Bidra till test och kvalificering av vision-mjukvara på riktig hårdvara
Din nästa karriärmöjlighet"
"VIPAS AB erbjuder konkurrenskraftiga anställningspaket enligt Teknikföretagens (Almega) kollektivavtal. Hos oss får du möjlighet att arbeta i olika branscher, vilket ger både variation och personlig utveckling. Som en del av vårt innovativa team får du delta i projekt inom telekom, fordonsindustri, detaljhandel och bank, och bidra till lösningar som formar framtiden."
