High Voltage Expert / Högvoltsexpert HVE
2025-08-22
, Stenungsund
, Lilla Edet
, Uddevalla
, Lysekil
, Stenungsund
På vår anläggning på Hälla, Orust har vi sedan 1956 auktorisation för serva och reparera AUDI, Volkswagen, Skoda, SEAT samt Volkswagen Transportbilar.
Vi har utöver vår verkstad en skadeverkstad där vi arbetar mot samtliga försäkringsbolag och hanterar alla bilmärken.
Vidare så är vi också auktoriserade för Fiat Professional där vi i huvudsak arbetar med service och reparationer på husbilar och Auto-Experten för att också kunna serva och hjälpa kunder med andra märken.
Vi är idag 6 tekniker i allmänverkstan och 2 skadereparatörer och 3 servicerådgivare som tillsammans skapar en familjär atmosfär på vår arbetsplats med kund och kvalitet i fokus.
Vi söker nu en erfaren Högvoltstexpert (HVE) till vår bilanläggning på Hälla, Orust.
Arbetsbeskrivning
I rollen som Högvoltsexpert hos Orust Motor AB kommer du att ha ansvaret för att utföra komplexa reparationer på el-fordon såsom:
• Reparation och underhåll av högvoltsbatterier.
• Diagnostik och felsökning av högspänningssystem.
• Arbete med spänningssatta högvoltskomponenter.
• Stödja andra tekniker med din specialistkompetens.
• Dela med dig av din kunskap och hålla dig uppdaterad med den senaste tekniken genom utbildningar hos VGS, SSP samt Latest Technology.
• Du kommer också utföra service och reparationer på våra kundbilar.

Publiceringsdatum
2025-08-22

Kvalifikationer
För att vara aktuell för denna position bör du ha fordonsteknisk utbildning och vara certifierad Högvoltsexpert hos VGS eller ha motsvarande kvalifikationer. Du bör ha flera års erfarenhet som tekniker och känna dig trygg i rollen som HVE.
Du är van att arbeta självständigt, söka information och följa skriftliga instruktioner.
God datorvana är ett krav och erfarenhet med system som Elsa, Odis, ETKA och WinAssist är fördelaktigt.
Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska och ha goda kunskaper i engelska.
B-körkort för manuell växellåda är ett krav.
Personlig profil
Som HVE är du självgående och ansvarstagande, med en förmåga att upprätthålla hög kvalitet även under tidspress.
Du är anpassningsbar, organiserad och effektiv, med en stark förmåga att planera och arbeta självständigt.
Du är utåtriktad med en stark samarbetsvilja och har lätt för att knyta an till kollegor.
Rollen innebär interaktion med kunder, och det är avgörande att du har en utmärkt servicekänsla.
Din personlighet och tekniska skicklighet kommer att vara avgörande i denna rekryteringsprocess.
Ett krav är att du har goda datakunskaper och B körkort. Behärskar svenska i tal och skrift samt engelska.

Så ansöker du
Märk din ansökan med HVE OMAB
För ytterligare frågor och information om tjänsten, kontakta verkstad och anläggningsansvarig Jan Rutgerson via e-post jan@orustmotor.se
Ansökan skickas till jobb@orustmotor.se
Sista ansökningsdatum är 2025-09-19.
Intervjuer sker löpande varför tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
Tjänsten är 100% tillsvidareanställning, med 6 månaders provanställning.
