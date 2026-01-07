Herrtillskärare till GöteborgsOperans kostymavdelning
2026-01-07
GöteborgsOperan är en modern kulturinstitution för opera, dans, musikal och orkestermusik och har berört över sju miljoner besökare sedan invigningen 1994. Bolagets vision är att vara ett av norra Europas ledande operahus. Verksamheten kännetecknas av professionalism, engagemang och nyskapande. GöteborgsOperan AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen och är en viktig aktör i regionens utveckling. GöteborgsOperan är en mångkulturell arbetsplats som strävar efter en jämn könsfördelning.
På GöteborgsOperans avdelning Kostym, mask och påkläderi arbetar cirka 55 yrkesspecialister i en kreativ, produktionsintensiv miljö där hantverk, tradition och innovation möts.
Vill du också arbeta kreativt och yrkesstolt i hjärtat av scenkonsten? GöteborgsOperan söker en engagerad herrtillskärare - en nyckelroll i framtagandet av scenkostymer till våra produktioner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som tillskärare arbetar du med att framställa scenkostymer till GöteborgsOperans produktioner utifrån kostymdesignerns skisser.
Du är produktionsansvarig med ansvar för planering, konstruktion, produktion och dokumentation inom ramen för budget och timmar. Som tillskärare ansvarar du också för arbetsfördelning till skräddarna i tillverkning av kostymer.Kvalifikationer
- Utbildning inom herrskrädderi och herrtillskärning
- God systemvana (t.ex. MS Office)
- Kunskap om textila material och kostymhantverk
Meriterande
- Erfarenhet av tillskärarroll i produktionsintensiv miljö
- Arbete inom teater, opera eller annan scenkonstproduktion
- Kunskap i datoriserad mönsterkonstruktion, gärna i CLO
Språkkunskaper
Svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
Som person är du självständig, strukturerad och bra på att lösa problem. Du trivs med att samarbeta med andra, är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga - både muntligt och skriftligt. För att lyckas i rollen ser vi att du har en positiv inställning till utveckling och är nyfiken på nya arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med provanställning i sex månader. Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2026-02-07. Välkommen med din ansökan redan i dag!
GöteborgsOperan eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför vår verksamhet. Ersättning
Månadslön
