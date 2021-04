Herrfrisör/barberare - The Barbershop i Borlänge AB - Hälsojobb i Borlänge

The Barbershop i Borlänge AB / Hälsojobb / Borlänge2021-04-13Plats 2-konsult- Vi söker dig som vill jobba som barberare/herrfrisör på The Barbershop AB på Stationsgatan mitt i Borlänge Centrum, A-läge.Även om du är frisör "Dam&Herr" och vill vara med teamet.Salongen utför rakning, ansning, trimning, herrklippning, varma omslag samt ansiktsmassage och huvudmassage. Vi har funnits i Borlänge sedan 2015. Kundunderlag finns och bästa drop-in läge.Det är ett merit att du som söker tjänsten att kunna hantera rakkniven i bra nivå och har erfarenhet av skägg och mustasch trimning, hud/ansikte behandling. Du ska ha F skatt.En konsult är egen företagare som hyr in sig i ett annat företag. Ingen anställning eller lön form, utan Provisionslön enligt överenskommelse.För mer information ring eller skriv till oss.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-05-13The Barbershop i Borlänge ABStationsgatan 1178433 Borlänge5689425