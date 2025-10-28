Henkel söker en Corporate Communications Specialist
2025-10-28
Vill du vara med och utveckla kommunikationen för ett globalt varumärke med lokal närvaro? Henkel söker nu en passionerad och initiativrik Corporate Communications Specialist till sitt kontor i Stockholm. I denna roll får du en nyckelposition i att driva kommunikation i Sverige - och bidra till kommunikationen i hela Norden.
Start: Omgående
Plats: Sundbyberg, Stockholm
Omfattning:
50% t.o.m. april 2026
70% fr.o.m. maj 2026 t.o.m. oktober 2026
50% fr.o.m november 2026 t.o.m. december 2026Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Som Corporate Communications Specialist blir du Henkels lokala kommunikationsledare i Sverige, samtidigt som du stöttar aktiviteter i övriga nordiska länder (Danmark, Finland och Norge). Rollen passar dig som vill kombinera strategiskt tänk med operativt genomförande - och som brinner för internkommunikation, innehållsskapande och varumärkesbyggande.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen som Corporate Communications Specialist är dina främsta arbetsuppgifter att:
• Driva och koordinera Henkel Sveriges externa och interna kommunikation, samt stötta kommunikationen i övriga Norden.
• Arbeta nära vår Head of Corporate Communications, UK & Ireland and Nordics för att bygga och stärka Henkels varumärke och rykte bland medarbetare, media och allmänheten.
• Skapa engagerande innehåll för interna kanaler som NewsHUB, digital signage, Viva Engage, intranät, nyhetsbrev, poddar, video och sociala medier.
• Producera högkvalitativa texter och material - artiklar, videoscript, pressmaterial och digitala tillgångar - anpassat för olika målgrupper.
• Koordinera och stötta vid interna och externa evenemang såsom townhalls, ledarskapspaneler, medieträning och samhällsengagemang.
• Samarbeta med olika affärsområden för att lyfta fram initiativ, berättelser och framgångar.
• Vara lokal kontaktperson för intranätet och andra digitala kommunikationsverktyg.
• Vid behov bistå kommunikationsprojekt i UK & Irland.
• Delta i särskilda projekt som kan kräva tillfällig utökning av arbetstid.
Vem är du?
Vi söker dig som har en god kommunikationsstrategisk förståelse och en stark känsla för innehåll och tonalitet.
Vi tror att du har:
• Kandidatexamen inom kommunikation, PR, journalistik, medievetenskap eller liknande område.
• 2-4 års erfarenhet av arbete med corporate communications, gärna i en internationell eller snabbrörlig miljö.
• Dokumenterad erfarenhet av internkommunikation och innehållsproduktion - både text, video och digital storytelling.
• God förståelse för varumärkesbyggande, medarbetarengagemang och eventkoordinering.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift. Andra nordiska språk är meriterande.
• Goda digitala färdigheter och erfarenhet av Microsoft 365. Kunskaper i design- eller videoredigeringsverktyg är ett plus.
• Kreativitet, initiativförmåga och en strategisk blick kombinerat med noggrannhet och struktur.
• Förmåga att arbeta självständigt, driva projekt framåt och samarbeta i en matrisorganisation med internationell prägel.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård.
Ersättning
Fast lön
