Hemvården i Skara söker undersköterskor
Skara kommun, Omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Skara
2025-10-29
Visa alla jobb hos Skara kommun, Omsorgsförvaltningen i Skara
Tillsammans ger vi vård och stöd till invånare som av olika skäl behöver det. I verksamheten ingår exempelvis särskilda boenden, socialtjänst, hemtjänst, personlig assistans och anhörigstöd. Vi sätter individen i fokus och har ett gott bemötande. Vi tar tillvara på önskemål från de vi finns till för och deras anhöriga. Med ett respektfullt och lyhört bemötande bygger vi trygghet och kvalitet i verksamheten.
Arbetet innebär
Arbetet som undersköterska inom Hemvården i Skara är både omväxlande och meningsfullt.
Du kommer att spela en central roll i att stödja våra omsorgstagare i deras dagliga liv och säkerställa att de får den vård och omsorg de behöver. Ditt arbete kommer att innefatta:
- Utföra omvårdnadsuppgifter såsom personlig hygien, stöd vid måltider och medicinering
- Skapa en trygg och positiv miljö för våra omsorgstagare
- Arbeta i nära samarbete med andra vårdgivare och yrkesverksamma för att säkerställa en helhetslösning för våra omsorgstagare
- Delta i aktiviteter och socialt umgänge för att främja vårdsituationens trivsel och välmående
- Dokumentera och rapportera förändringar i omsorgstagarens hälsotillstånd eller behov
I denna roll får du möjlighet att göra en verklig skillnad i människors liv, samtidigt som du får stöd och utbildning för att utvecklas i din yrkesroll. Vi ser fram emot att välkomna engagerade och omtänksamma individer till vårt team!Publiceringsdatum2025-10-29Kvalifikationer
För att kunna bli en del av vårt team på Hemvården i Skara, söker vi dig som har en passion för att arbeta inom vård och omsorg.
- Utbildning som undersköterska
- B-körkort
- Erfarenhet av liknande arbete inom hemsjukvård eller äldreomsorg
- God kommunikationsförmåga och empati
- Förmåga att arbeta självständigt samt i team för att skapa trygghet och kvalitet i vården
- Flexibilitet och ansvarskänsla, då arbetstider kan variera
- Praktisk och organisatorisk förmåga, för att kunna planera och utföra arbetsuppgifter effektivt
Vi värdesätter positiva attityder och en vilja att ständigt utvecklas inom yrket. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vem är du?
Vi söker dig som är en omtänksam och engagerad person med ett genuint intresse för att hjälpa andra. Du har en positiv attityd och trivs med att arbeta i team, men kan också ta ansvar för dina egna arbetsuppgifter.
Övrig information och förmåner
Anställningen är tillsvidare och arbetstiderna är dag, kväll och varannan helg.
Urval och intervjuer kan ske under ansökningsperioden.
Vi ser fram emot din ansökan!
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på http://www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här https://www.livetiskaraborg.se/ Ersättning
Månadslön
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara kommun
Skara kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
