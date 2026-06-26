Hemtjänstplanerare kombinera planering och omsorg
Tranemo Kommun , Omsorgssektion / Undersköterskejobb / Tranemo Visa alla undersköterskejobb i Tranemo
2026-06-26
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Vill du ha inflytande och vara delaktig i utvecklingsarbetet på din arbetsplats? Då är du välkommen till Tranemo kommun. Här verkar vi för stark känsla av samhörighet och uppmuntran till inflytande och delaktighet. Vi erbjuder gott ledarskap och bra arbetsvillkor. Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och söker efter engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en trygg, kvalitativ och välfungerande hemtjänst? Är du strukturerad, lösningsorienterad och samtidigt engagerad i det nära omsorgsarbetet? Då kan du vara den vi söker som hemtjänstplanerare.
Som hemtjänstplanerare har du en central roll i verksamheten där du ansvarar för att säkerställa en effektiv, kvalitetssäkrad och behovsanpassad planering av hemtjänstinsatser. Uppdraget syftar till att skapa kontinuitet för våra brukare och en hållbar arbetsmiljö för våra medarbetare.
Tjänsten är fördelad mellan:
• 70 % planeringsarbete i planerande enhet och team
• 30 % planerat omvårdnadsarbete i verksamheten
Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag-fredag, 40 timmar per vecka.Dina arbetsuppgifter
I rollen som hemtjänstplanerare kommer du att inom:
Planering och samordning (70 %)
• Planera och samordna dagliga insatser utifrån beviljade beslut och brukarnas behov
• Säkerställa en optimal resursfördelning och bemanning
• Arbeta aktivt med schemaläggning, ruttplanering och kontinuitet
• Vara ett stöd till medarbetare i planeringsfrågor
• Samverka med enhetschef, kollegor och andra professioner
• Följa upp och justera planering vid förändrade behov eller förutsättningar
• Bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner inom planeringsområdet
Omvårdnadsarbete (30 %)
• Utföra planerade omvårdnadsinsatser hos brukare
• Bidra till att upprätthålla hög kvalitet i det direkta omsorgsarbetet
• Stärka kopplingen mellan planering och praktiskt utförande
• Fungera som en förebild i arbetssätt, bemötande och värdegrundsarbete
Ditt ansvar som hemtjänstplanerare:
• Planeringen utgår från brukarens behov, trygghet och självbestämmande
• Bidra till hög kontinuitet och ett effektivt nyttjande av verksamhetens resurser
• Upprätthålla en god kommunikation inom teamet
• Arbeta enligt gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner.Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna inom hemtjänst
• Har god organisatorisk förmåga och trivs med att planera och samordna
• Är flexibel och har förmåga att hantera förändringar i verksamheten
• Kommunicerar tydligt och samarbetar väl med kollegor, brukare och anhöriga
• Har ett professionellt och respektfullt bemötande
• Delar vår värdegrund och arbetar med brukarens behov, trygghet och självbestämmande i fokus
• Erfarenhet av planering, schemaläggning eller bemanningsarbete är meriterande
• Tidigare erfarenhet av delegering
• Innehar B-Körkort
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-24 Tillträde enligt överenskommelse .
Arbetstid: Dagtid. Arbetstid förlagd dagtid, måndag till fredag, 40 timmar per vecka.
Vid intervju behöver du uppvisa pass, nationellt identitetskort eller personbevis där svenskt medborgarskap framgår. Personbevis laddar du enkelt ner via skatteverket.se
Om du inte är svensk medborgare behöver du visa upp dokument som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Information om lönespann för aktuell tjänst hittar du på Tranemo kommuns hemsida, https://tranemo.se/jobb--foretagande/jobb-och-praktik/lonetransparens
Vi som arbetsgivare har enligt lag möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto enligt GDPR och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334036". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo Kommun
(org.nr 212000-1462)
514 80 TRANEMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tranemo Kommun , Omsorgssektion Kontakt
Facklig företrädare nås via växel 0325-576000 Jobbnummer
9979988