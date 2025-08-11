Hemtjänstpersonal till Vallentuna
Vi söker dig som vill arbeta inom hemtjänst, oavsett om du är intresserad av dagtid, kvällstid eller timanställning. Hos oss får du chansen att verkligen göra skillnad - i kundernas vardag och i din egen yrkesroll.
Vem är du?Vi söker dig som delar vår syn på att omsorg är något vi gör med hjärtat. För att passa hos oss ser vi att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Undersköterskeutbildning - Du är utbildad och erfaren inom ditt område. (Meriterande vid timanställning)
Flytande i svenska - Du behärskar svenska både i tal och skrift och har förmågan att dokumentera på ett professionellt sätt.
B-körkort - Du är en trygg och van bilförare som kan orientera dig väl i trafiken.
Stresstålig och ansvarstagande - Du hanterar pressade situationer med lugn och beslutsamhet.
Självständig - Du trivs med att arbeta självständigt men samarbetar gärna med kollegor när det behövs.
Empatisk och lyhörd - Du har en genuin vilja att hjälpa och förstår att varje kund är unik.
Kommunikativ - Du är tydlig och respektfull i din kommunikation med både kunder och kollegor.
Flexibel och lösningsorienterad - Du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och kundbehov.
Noggrann och ansvarsfull - Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och utför dem med hög kvalitet.
Digitalt van - Du har god vana av att använda mobiltelefon och digitala system i ditt arbete.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som medarbetare i vår hemtjänst arbetar du utifrån biståndsbeslut och individuella genomförandeplaner. Exempel på arbetsuppgifter:
Personlig omvårdnad - Hjälp med hygien, på-/avklädning och toalettbesök.
Måltidsstöd - Hjälpa till med matlagning, servering och matning vid behov.
Tillsyn och sällskap - Skapa trygghet och närvaro i vardagen.
Stöd i hemmet - Hjälp med städ, tvätt, inköp och andra hushållssysslor.
Trygghetslarm - Det ingår även att åtgärda trygghetslarm mellan kl. 07.00 och 22.00.
Dokumentation - Professionell och noggrann dokumentation i digitala system.
Arbetstider och anställningsformer
Vi erbjuder flera olika alternativ:
Dagpass: 07.15-15.30
Kvällspass: 15:30-22.00
Timvikariat: Arbetspass erbjuds vid behov - dag, kväll och helg.
Tjänstgöring: måndag-fredag eller enligt schema.
Placeringsort: Du kommer utgå från vårt kontor i Täby Kyrkby och arbeta inom Vallentuna kommun - vi ser gärna att du bor i närheten.
Om ossVår vision är att vara Sveriges mest kundcentrerade vårdföretag. Arbeta för att människor ska leva ett självständigt liv utifrån sina behov och förutsättningar. Detta gör vi med Omsorg från hjärtat! Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver verksamheter i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena Hemtjänst, boendestöd och hemservice. Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden. Våra medarbetare är undersköterskor, vårdbiträden och servicepersonal. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal via Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension. Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2024. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
