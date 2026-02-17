Hemtjänstpersonal till Assistans och Hemtjänst AB
Assistans och Hemtjänst AB söker hemtjänstpersonal till Nyköping - en meningsfull roll för dig som vill arbeta självständigt, ta ansvar och bidra till trygg omsorg i människors vardag. Tjänsten erbjuds som timanställning eller tillsvidareanställning med provanställning, med möjlighet till deltid upp till heltid.
Om företaget: Assistans och Hemtjänst är en engagerad och pålitlig hemtjänstleverantör som strävar efter att ge våra kunder den bästa möjliga omsorgen i deras egna hem. Vår vision är att förbättra livskvaliteten för äldre och personer med funktionsnedsättning genom högkvalitativ och personlig vård. Läs mer om oss på https://assistansochhemtjanst.se/
Om tjänsten: Som hemtjänstpersonal arbetar du med sedvanliga uppgifter inom hemtjänst där fokus ligger på att ge trygg, individanpassad omsorg i kundens hem. Arbetet omfattar både personlig omvårdnad och serviceinsatser, och du ansvarar för dokumentation och registrering av besök via arbetstelefon.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Personlig omvårdnad såsom hjälp vid dusch och hygien
Stöd vid måltider
Serviceinsatser såsom tvätt och inköp
Dokumentation enligt gällande rutiner
Dokumentation enligt gällande rutiner
Registrera besök och insatser via arbetstelefonPubliceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
Minst 18 år
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Erfarenhet från arbete inom vårdyrke
Förmåga och vilja att ta sig mellan kunder i alla väder, antingen med egen bil eller med företagets cykel.
Meriterande:
Erfarenhet från arbete inom hemtjänst
B-körkort
Utbildning som vårdbiträde, undersköterska eller sjuksköterska
Vi söker dig som:
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar
Är initiativtagande och lösningsorienterad
Är trygg i mötet med människor och har ett professionellt bemötande
Övrigt: Start: Omgående enligt överenskommelse Anställningsform: Timanställning eller tillsvidare med provanställning Omfattning: Deltid upp till heltid, schemalagd tjänst Arbetstider: Dag, kväll och helg efter överenskommelse Placering: Assistans och Hemtjänst AB, Nyköping
Vad vi erbjuder: Vi erbjuder en stimulerande och varierad arbetsmiljö, möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling samt ett engagerat och stödjande chefer och team som värdesätter samarbete och kvalitet i allt vi gör.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Nyköping. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. Den tjänst du söker är hos en av de arbetsgivare som Tillväxt Nyköping samarbetar med. Om du blir erbjuden jobbet blir det alltså denna arbetsgivare - inte Tillväxt Nyköping - som anställer dig. Så ansöker du
