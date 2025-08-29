Hemtjänsten i Skurup söker timvikarier!
2025-08-29
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Arbetsuppgifter du kan komma att genomföra hos våra kunder är;
• Uppstigning och läggning, samt på- och avklädning.
• Personlig hygien och omvårdnad.
• Städ, tvätt, inköp och servering av mat.
• Social samvaro, exempelvis samtal och umgänge, promenader, hjälp med hobbyer, gruppaktiviteter eller andra aktiviteter.
• Ledsagning, detta kan exempelvis vara besök till vårdcentral eller till frisör.
Du gör skillnad!
Som vikarie hos oss under erbjuder vi dig möjlighet för erfarenhet och personlig utveckling som du kommer ha med dig under resten av ditt liv.Kvalifikationer
• Du behöver vara myndig.
• Utbildning inom vård- och omsorg är högst meriterande och vi ser positivt på om du tidigare har arbetat inom vårdyrket.
• Du ska vara ansvarsfull, självgående och ha lätt för att samarbeta med andra människor.
• Vi värdesätter ett genuint intresse för människor och god känsla för service. Du ska alltid ha kundens behov i fokus.
• Du har god dator- och telefonvana, eftersom det krävs för att utföra arbetsuppgifter och dokumentation i våra appar och IT-system. Vi vill att du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• En del tjänster kräver B-körkort och det är därför meriterande om du har B-körkort med behörighet för manuell växellåda.
Vi begär in utdrag från polisens belastningsregister av samtliga som kan vara aktuella för anställning.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Timlön
Skurups kommun, Vård och omsorg
Enhetschef
Naida Mahmutovic 0411-53 81 03
