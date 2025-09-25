Hemtjänsten i Habo kommun söker timanställda
Habo kommun, Socialförvaltningen / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Habo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Habo
2025-09-25
, Mullsjö
, Jönköping
, Aneby
, Tidaholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Habo kommun, Socialförvaltningen i Habo
I Habo kommun jobbar vi utifrån vår värdegrund: Engagemang, Närhet och Ansvar.
Vi är en arbetsplats som strävar efter att se hela människan och vårt fokus är att stärka självständighet.
Vi erbjuder dig introduktion i form av relevant utbildning samt bredvidgång på enheten. Introduktionen är betald och vissa delar sker digitalt. Arbetspass är förlagda dag, kväll eller nätter, vardag som helg. Du ska kunna vara på arbetsplatsen kl. 7 på morgonen även helger. Vår samlingslokal ligger centralt i Habo och vi har brukare både i tätort och landsbygd. Du ska vara bekväm med att arbeta i team samt med ensamarbete. Det kan finnas pälsdjur hos vissa brukare.
Buss 114 trafikerar Jönköping- Habo 2 ggr/timme. Tåg Skövde-Nässjö via Habo avgår varje timme. Vi har kostnadsfri personalparkering och fina cykelvägar.Publiceringsdatum2025-09-25Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär vård och omsorg till våra brukare i deras hem. Du ska vara bekväm att arbeta med och hjälpa både kvinnor och män i deras dagliga liv och omvårdnad.
Du kommer att arbeta med brukare som är olika och har olika behov. Du behöver vara anpassningsbar och flexibel med en dos tålamod och humor.
Dokumentation i social journal sker kontinuerligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som med engagemang, närhet och ansvar vill arbeta för att våra brukare ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Du har gärna en utbildning eller annan adekvat kunskap som är relevant.
Du ska kunna tala, skriva och förstå svenska mycket väl. Kommunikationen med våra brukare är viktig och du ska kunna dokumentera händelser i det dagliga arbetet.
Du ska vara 18 år för att jobba inom vår verksamhet och det är meriterande om du har ett B-körkort. Inom vår verksamhet läggs stor vikt på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem eller har skyddade personuppgifter kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, Bemanningsenheten SOC, Personal- och löneenheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-430". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Habo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Bemanningsplanerare
Johanna Wellersjö bemanningsenheten.soc@habokommun.se Jobbnummer
9527240