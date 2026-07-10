Hemtjänst Stockholm - Timanställning Dag/Kväll
Nova Omsorg i Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-10
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Vi erbjuder ett mycket betydelsefullt jobb där du får möjlighet att påverka andra människors liv till det bättre – varje dag.
Vi söker dig som har hjärtat i vård och omsorg. Du drivs av att ge god service och kan bemöta kunder på ett sätt som skapar förtroende.
Att arbeta hos oss innebär att du ingår i en mindre arbetsgrupp (Team) där alla samarbetar och hjälper varandra för bästa möjliga resultat för våra kunder.
Du ska även ha förmåga att arbeta självständigt i kunds hem. Våra kunder skall känna att de är i centrum genom att vi är en hemtjänst som alltid utgår ifrån kundens behov och önskemål. Som vårdpersonal arbetar du i huvudsak med omvårdnad. Vår "Städpatrull" genomför städ. Tvätt och inköp sköts av "Internservice-enheten".
Vård- och omsorgsutbildning, arbetslivserfarenhet inom hemtjänst och körkort är meriterande. Vi vill att du har goda språkkunskaper i svenska.
CV Obligatoriskt, ej bifogad fil skriv dina arbetslivserfarenheter i fri text.
Nova Omsorg är ett privatägt hemtjänstföretag. Vår vision är att vi ska vara branschens bästa arbets- och omsorgsgivare. Vi har medvetet valt att skriva arbetsgivare före omsorgsgivare, då vi ser god arbetsmiljö som en viktig förutsättning för att vi ska kunna ge våra äldre en vård och omsorg med empati och kvalitet. Vårt resonemang är att om vi trivs och mår bra så gör vi ett bra jobb.
Vi är självklart kollektivavtalsanslutna och har trivsamma kontor med en närvarande ledning, detta för att nämna några av kvalifikationerna för att uppnå en god arbetsmiljö. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Nova Omsorg i Stockholm AB
(org.nr 556859-4385)
BOX 92129 (visa karta
)
120 08 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nova Omsorg Kontakt
HR
Markus Nörager markus.norager@novaomsorg.se Jobbnummer
9998894