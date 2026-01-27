Hemtjänst söker USK med körkort - Hemstöd24
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Hemstöd24 söker nu två utbildade undersköterskor till vårt engagerade team!
Vill du göra skillnad varje dag? Vi söker dig som vill arbeta i hemtjänsten och ge stöd till personer som behöver hjälp i hemmet.
Vi erbjuder:
Provanställning med möjlighet till fast tjänst på sikt
Ett meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad
Variation i vardagen - personlig omvårdnad, matlagning, städning och inköp
Självständigt arbete med stöd från ditt team
En trygg arbetsplats med scheman som ger balans mellan arbete och fritid
Om du vill bidra till människors vardag och trivas i ett omtänksamt arbetslag - då är detta jobbet för dig!
Heltid: Varierande schema - dag, kväll och varannan helg
75%: Kvällstid och varannan helg
Vi söker i första hand kvinnlig personal för att jämna ut balansen i personalgruppen. Du är trygg, ansvarsfull och har ett genuint intresse för omsorgsarbete.
Krav: Undersköterskeutbildning
Körkort B och körvana
Svenska i tal och skrift
Tillgänglig för start omgående
Vi erbjuder:
Provanställning med möjlighet till tillsvidare
Trygg arbetsmiljö och engagerade kollegor
Ange ditt löneanspråk, samt bekräfta att du har körkort och körvana.
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
endast via mail
E-post: info@hemstod24.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "USK MED KÖRKORT 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Hemstöd24 Omsorg
(org.nr 556927-9861), http://www.hemstod24.se
Solberga Ängsväg 3 (visa karta
)
125 44 ÄLVSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9708310