Hemtjänst kvällar Täby

Noga Omsorg söker nu engagerad och omsorgsfull personal till vårt team inom hemtjänst i Täby för kvällar. Är du intresserad av att göra skillnad i andra människors liv genom att erbjuda högkvalitativ vård och omsorg? Då är detta jobbet för dig!
Arbetsuppgifter inom Hemtjänst på Kvällar i TäbySom en del av vårt team kommer du att bli involverad i ett brett spektrum av uppgifter inom hemtjänst på kvällar. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Personlig omvårdnad och hjälp med hygien
Matlagning och måltidshjälp
Psykosocialt stöd och sällskap
Kvalifikationer för Kvällsjobb inom Hemtjänst i Täby
För att vara framgångsrik i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet inom vård och omsorg, särskilt hemtjänst
Relevant utbildning inom omsorg eller vård (exempelvis undersköterska)
God förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift
Körkort (B)
Kunna cykla
Empatisk förmåga och ett genuint intresse för att hjälpa andra
Arbetstid och Anställningsform för Hemtjänst Kvällar i Täby
Vi erbjuder deltidstjänster, med varierande arbetstider på kvällar. Anställningen är tillsvidare med provanställning på 6 månader.
Fördelar med att Arbeta hos Noga OmsorgHos Noga Omsorg erbjuder vi en arbetsmiljö där du har möjlighet att växa och utvecklas. Vi värdesätter våra medarbetare och tillhandahåller:
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Löpande utbildning och kompetensutveckling
Ett stöttande och engagerande team
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
Kollektivavtal
Hur du Ansöker till Vårt Hemtjänst Kvällsjobb i Täby
Är du redo att bli en del av vårt engagerade team? Skicka in din ansökan snarast möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Vänligen inkludera följande i din ansökan:
Ett personligt brev
CV
Referenser
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Noga Omsorg Haninge AB
(org.nr 556841-5060) Arbetsplats
Noga Omsorg Jobbnummer
9484797