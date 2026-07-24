Hemtjänst Klippan
Savannha Städ Entreprenad & Kringservice AB / Undersköterskejobb / Klippan Visa alla undersköterskejobb i Klippan
2026-07-24
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Varmt välkommen till ett glatt team i Klippan kommun med omnejd. Vi utför kommunala samt privata service insatser som städ, tvätt och inköp i hemmet till våra brukare. Vi utför även storstädningar och flytt städningar. Vi söker dig som är serviceminded, öppen, glad och stresstålig som brinner för renlighet, noggrannhet och för mötet med de äldre. Du har körkort och kan hantera en cykel. Du kommer få en utbildning både teoretiskt samt praktiskt hos oss. Anställningen startar med en kortare praktik. Företagsbil ingår i anställningen.
Tjänsten avser ett vikariat vid sjuk personal samt röda dagar och högtider. Tjänsten kan övergå till fast tjänst.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
E-post: hemservice@savannha.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hemtjänst". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Savannha städ entreprenad & kringservice AB
(org.nr 556989-0626), http://savannhaentreprenad.com
Norra Skolgatan 2 A (visa karta
)
264 33 KLIPPAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Savannha Städ Entreprenad & Jobbnummer
10011140