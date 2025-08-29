Hemtjänst i fantastisk skärgårdsmiljö
2025-08-29
Vi söker nu fler medarbetare som vill vara med och arbeta tillsammans med oss
Vi är en liten Hemtjänst grupp som håller till på Blidö- Yxlan -Furusund
På Allegio Blidö har vi egen sjuksköterska och paramedicinare vilket gör att vi kan vi utveckla och individanpassa den vård och omsorg vi ger våra kunder
God kvalitet i omsorgen är viktigt för oss
Vårt mål är att alla våra kunder ska känna sig nöjda och trygga med vår omsorg
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av serviceyrket
Erfarenhet av omvårdnad
Vård- och omsorgsutbildning
Krav
B-körkort och bil för att ta dig till arbetet
Goda kunskaper i svenska (både tal och skrift)
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och om du har någon anknytning till Området runt Blidö & Yxlan
Du har ett gott bemötande och är ansvarsfull
Du har ett gott bemötande och är ansvarsfull

Du har också en förmåga att planera och organisera, du är positiv, glad och hjälpsam.

Dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom hemtjänsten innebär att du arbetar självständigt med stort ansvar.
Samtidigt är du en del av vårt team och har daglig kontakt med våra kunder och närstående.
Dina arbetsuppgifter består bland annat i att planera och utföra omvårdnadsarbete i kundernas hem:
• Personlig omvårdnad (hjälp med personlig hygien, förflyttning, påklädning).
• Service (matlagning, inköp av dagligvaror, städning och tvätt).
• Ledsagning (följa med kunden till aktiviteter utanför hemmet).
• Avlösning (vara med kund då anhörig tex behöver göra ärenden)
Du ska kunna dokumentera i våra dokumentationssystem
Vi har olika typer av tjänster; just nu söker vi
Timvikarier och fastanställda som kan arbeta dag eller kvällspass med helgarbete varannan helg
Ansökan ska bestå av ett CV och ett Personlig Brev
För att vara förberedd vid eventuell intervju, beställ ett registerutdrag via E-tjänster från polisen. Kuvert ska vara oöppnat då det överlämnas

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
E-post: ingela.blomkvist@allegio.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Allegio Omsorg AB
(org.nr 559019-7975)
Finnholmsvägen 63

760 17 BLIDÖ

Körkort
)
760 17 BLIDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Allegio Omsorg Blidö

Jobbnummer
9483629