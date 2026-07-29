Hemtjänst Henån, vikariat
Orust kommun / Undersköterskejobb / Orust Visa alla undersköterskejobb i Orust
2026-07-29
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Orust – den gröna och trygga ön där tanken är fri och drömmar får liv. Vi satsar på utveckling och investerar i både välfärd och våra medarbetare. Vi är stolta över att vår senaste medarbetarenkät visade att närmare 90% av våra medarbetare är stolta över att arbeta i Orust kommun. Välkommen till oss!
Om arbetsplatsen
Vår vision: Att bli Sveriges bästa äldreomsorg
Med engagemang, egenansvar och glädje skapar vi framtidens äldreomsorg!
Under våren 2023 startade vi vår resa mot att bli Sveriges bästa äldreomsorg.
Vill du växa i din yrkesroll samt vara med att påverka och utveckla verksamheten mot framtidens utmaningar? Hos oss erbjud du ett roligt och omväxlande arbete!
Hemtjänstdistrikten i Henån utgår från samma lokaler men ansvarar för olika distrikt. Vi arbetar med samplanering och jobbar för ett tätt samarbete mellan distrikten. I arbetet ingår dag- och kvällsturer samt varannan helg. För tjänsten krävs körkort.
Inom hemtjänsten har vi de senaste åren infört flera digitala lösningar som webbinköp av dagligvaror, digital nyckelhantering och läkemedelsautomater. Vi har även ett externt företag som utför städ- och fönsterputsinsatser.
I arbetet ingår dag- och kvällsturer samt varannan helg.Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Vi arbetar med brukare som fått beviljat stöd genom individuellt behovsprövade insatser utifrån socialtjänstlagen. Det innebär att du arbetar för att bevara och utveckla människors egna resurser. Du kommer att få utföra vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering från kommunal primärvård. I uppdraget som undersköterska i hemtjänsten ingår det att vara fast omsorgskontakt till flera brukare. Du ansvarar bland annat för att tillsammans med brukaren upprätta och följa upp individuell genomförandeplan.
Vi använder oss av LifeCare mobil omsorg som en app i din individtelefon där vi har våra arbetsplaner och registrerar våra besök.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du sedan tidigare har erfarenhet av arbete inom hemtjänsten.
Du har god samarbetsförmåga och ett flexibelt förhållningssätt.
I det dagliga arbetet är du självgående och samarbetar med dina kollegor mot gemensamma mål. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Goda kunskaper i svenska språket krävs, både i tal och skrift.
Övriga upplysningar:Arbetstid och varaktighet
Heltid. Måndag – söndag, samt kväll och helg. Vikariat 3-9 månader med tillträde så snart som möjligt om erforderliga beslut fattas, 2 tjänster.
Lön: Individuell lönesättning
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Körkort: B-körkort
För Orust kommun är det en självklarhet att mångfald och jämställdhet gynnar arbetsgruppen, arbetsplatsen och arbetsgivaren. Vi tillämpar rökfri arbetstid. Orust kommun arbetar för trygga och säkra verksamheter. Därför genomförs registerkontroll i samband med vissa rekryteringar. Inför anställning kan du som slutkandidat behöva visa utdrag ur belastningsregistret och i vissa fall misstankeregistret. Detta gäller exempelvis arbete med barn, arbete inom omsorg samt vid rekrytering till ledande befattningar eller andra roller som är av väsentlig betydelse för kommunen. Registerkontrollen utgör en del av helhetsbedömningen i rekryteringsprocessen. Vill du veta mer om Orust kommun som arbetsgivare och de förmåner vi erbjuder kan du läsa mer på vår webb: Orust.se Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Orust Kommun
(org.nr 212000-1314), https://www.orust.se/
Åvägen 2-6 (visa karta
)
473 80 HENÅN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Orust kommun Jobbnummer
10014969