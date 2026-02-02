Hemsjukvården söker undersköterska till sommarvikariat
2026-02-02
Är du en undersköterska som älskar variation och att lösa problem? Då har vi den perfekta rollen för dig! Hos oss på Hemsjukvården får du en betydelsefull roll där du dagligen bidrar till att förbättra människors hälsa och livskvalitet.
Just nu söker vi på Hemsjukvården sommarvikariat för undersköterska i ordinärt boende samt grupp- LSS- och psykiatri bostäder. Du kommer att arbeta med ett bra gäng som har för vana att stötta och hjälpa varandra. Vi söker dig som vill vara med och bidra i det arbetet.
Välkommen med din ansökan!
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av delegerade hälso-och sjukvårdsinsatser från sjuksköterskan. De delegerade arbetsuppgifterna kan handla om läkemedelsadministrering, provtagningar, sårvård m.m. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma i syfte att stödja och avlasta sjuksköterskor i deras arbete.
• Bedömning, genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvårdsinsatser
• Dokumentation av vårdinsatser i journalsystemet Combine

Publiceringsdatum
2026-02-02

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av att arbeta med äldre. Du ska vara flexibel, ta ansvar och initiativ samt ha en god samarbetsförmåga och vara positiv till ditt arbete. Du ska kunna arbeta självständigt och ta egna beslut. Det är viktigt att ha ett gott bemötande och kunna ge en god omvårdnad där vårdtagarna står i centrum. Det kan vara meriterande att tidigare ha arbetat på vårdavdelning och/eller i hemtjänsten. Stor vikt läggs vid personlig kompetens. Då kommunikation med patienter samt dokumentation är en viktig del av arbetet krävs det att du behärskar svenska i tal och skrift. Du ska ha förmågan att kunna strukturera och planera din arbetsdag. B-körkort är ett krav.
Vi värdesätter att du:
• Gillar utveckling och ser möjligheter i det dagliga arbetet
• Har ett gott bemötande och är flexibel
• Är samarbetsorienterad, strukturerad och kreativ
• Vi lägger stort fokus på dina personliga kompetenser.
Mer om tjänsterna
Sommarvikariat på heltid.
Individuellt schemalagd arbetstid med arbetstidsmåttet 36,32 tim./v. Arbetet förlagt till dagtid, måndag till söndag.
B-körkort är ett krav
Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-08.
För samtliga tjänster skall "Blankett för att kontrollera egna uppgifter - Begäran om utdrag från belastningsregistret för enskild person (442.3)" Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten - uppvisas i obrutet kuvert
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
- Move to Piteå Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Piteå kommun
