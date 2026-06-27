Hemkunskapslärare
Profilskolan AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-06-27
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Profilskolan är en åk 4-9 skola där:
• Måluppfyllelsen är hög
• Eleverna trivs och känner sig trygga
• Alla elever idrottar och utövar sitt specialintresse på skoltid
• Alla känner alla
• Beslutsvägarna är korta
Vi söker dig som:
• Är legitimerad hemkunskapslärare
• Har erfarenhet av att arbeta som lärare
• Har god kommunikationsförmåga med både elever och föräldrar
• Kan bygga goda relationer med elever, föräldrar och kollegor
Till dina arbetsuppgifter hör att arbeta som lärare och vara mentor samt sedvanliga arbetsuppgifter för lärare.
Tjänsten är på 15%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27
E-post: mikael.hakola@profilskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HEMKUNSKAPSLÄRARE". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Profilskolan AB
(org.nr 556924-7264)
Isafjordsgatan 39 (visa karta
)
164 40 KISTA Kontakt
Rektor
Mikael Hakola mikael.hakola@profilskolan.se 0735177052 Jobbnummer
9982089