Hemi Heating söker sömmerskor
Hemi Heating Aktiebolag / Maskinoperatörsjobb (textil/skinn) / Södertälje Visa alla maskinoperatörsjobb (textil/skinn) i Södertälje
2026-06-17
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Som sömmerska på Hemi Heating får du vara en viktig del av ett härligt team inom industriell specialsömnad. Här får du en varierad arbetsdag där vi tillsammans skapar produkter och ser ett tydligt resultat varje dag.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Vi tillverkar specialanpassade värmemantlar som designas av våra konstruktörer som sen laserskärs i olika tyger och isoleringar, innan de kommer till sömnadsteamet. Alla våra produkter designas unikt för varje kunds specifikation, där vi med innovation och utveckling hjälper att lösa varje kunds värmebehov. Vårt sömnadsteam ansvarar för att sy enligt satta instruktioner från de laserskurna delarna till färdiga produkter. Vi jobbar med en modern maskinpark och med digitala ritningsunderlag.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad, lösningsorienterad och gillar att arbeta självständigt och i team. Vi ser gärna att du har en grundutbildning i sömnad, då vi har höga krav på vår sömnad och arbetar med industrisymaskiner. Du ska ha datorvana och behärska svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att trivas hos oss är det viktigt att du är trygg som person, positiv, engagerad och prestigelös.
Avser heltid dagtid 40h/vecka.
Vår marknad:
Våra kunder är lokaliserade globalt men med huvudfokus på Europa. Segmentet består till stor del av kunder inom halvledarindustrin, processindustrin samt företag inom den gröna omställningen.
Vilka är vi?
Hemi Heating har sedan starten 1991 utvecklat och producerat kundunika värmeprodukter som levereras över hela världen. Med lång erfarenhet och hög kvalitet är vi idag en av de ledande aktörerna av flexibla ytvärmesystem, som minskar processavbrott och underhållskostnader för våra kunder. I Södertälje finns vårt Hemi Team av sömmerskor, tekniker, elektriker, säljare och administratörer som har ständig fokus på att hitta den bästa värmeeffektiva lösningen till våra kunder idag, samtidigt som vi utvecklar nya värmeprodukter för våra kunders framtida behov. Sedan februari 2018 ingår vi i NIBE koncernen och har ett kinesiskt dotterbolag.
Vi är certifierade enligt Great Place To Work och på Hemi Heating sätter vi medarbetarnas trivsel högst. Vi arbetar enligt moderna metoder och är i början av en spännande Scale-Up fas som ger rätt person goda möjligheter att påverka både eget och företagets arbete.
Välkommen att söka tjänsten!
Kontaktperson: Mats Klevebäck Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: karriar@hemiheating.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sömmerska". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemi Heating Aktiebolag
(org.nr 556420-7586), http://www.hemiheating.se
Sydhamnsvägen 46 (visa karta
)
151 38 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Hemi Heating AB Jobbnummer
9968649