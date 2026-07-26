Hemförälder på internat
Sigtuna Skolstiftelse / Behandlingsassistentjobb / Sigtuna Visa alla behandlingsassistentjobb i Sigtuna
2026-07-26
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Vill du göra verklig skillnad i unga människors liv? På Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket blir du en del av en unik internatmiljö där ungdomar från hela världen bor, studerar och utvecklas tillsammans. Här handlar arbetet om mer än struktur och ansvar, det handlar om relationer, närvaro och förtroende.
SSHL är en internatskola med rötter från 1920-talet och idag ca 550 elever från över 45 länder. Vi erbjuder både svenska och internationella utbildningar (Gymnasiet och IB-programmen).
Vår ambition är att ständigt arbeta för elevens bästa.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-26Arbetsuppgifter
Som hemförälder är du en viktig vuxen i elevernas vardag. Du finns där i samtalen, i utmaningarna och i de små ögonblicken som gör stor skillnad.
Du ingår i ett team som ansvarar för ett elevhem med ca 25 till 30 ungdomar i åldern 15 till 19 år. Tillsammans med kollegor skapar du en trygg och stabil miljö där elever kan utvecklas både socialt och personligt. Arbetet är varierat och meningsfullt, från vardagliga samtal till att hantera situationer som kräver lugn, omdöme och handlingskraft. Arbetstiderna varierar och omfattar dag, kväll, natt och helg, med längre sammanhängande ledighet däremellan och under skollov.
Vi söker dig som
• är trygg i dig själv och skapar förtroende naturligt
• har ett lugnt och stabilt förhållningssätt, även i pressade situationer
• är strukturerad men flexibel och lösningsorienterad
• trivs med ansvar och har gott omdöme
• har en genuin vilja att bidra till ungas utveckling
• du har en förmåga att tänka analytiskt och kvalitet är viktigt för dig.
Du förstår att relationer är grunden till allt och agerar därefter.KvalifikationerKvalifikationer
• Högskole-/universitetsutbildning inom t.ex. beteendevetenskap, socialt arbete eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av psykosocialt arbete med ungdomar
• Goda kunskaper i svenska och engelska (ytterligare språk är meriterande)
• Erfarenhet från internationell miljö är ett plus
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi erbjuder en meningsfull roll i en internationell miljö där du får möjlighet att påverka människors liv på riktigt, samtidigt som du blir en del av ett engagerat och stöttande team med andra hemföräldrar samt skolpersonal och vårdnadshavare.
Tjänsten är på 80%-100% med möjlighet att ta extra pass för att komma upp i tid vid deltid.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, och innan anställning krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är den 16 augusti 2026 och tillträde sker enligt överenskommelse.
Ansök via:https://recruit.visma.com/spa/public/apply?guidAssignment=f6300683-4711-4b16-8bcd-6d9ef761cd93&description=True
Vid frågor är du välkommen att kontakta Mazdak Sarvari, internatchef, på 08-592 571 00 eller mazdak.sarvari@sshl.se
.
Gå gärna in på vår hemsida: sshl.se Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337312". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sigtuna Skolstiftelse
Box 508 (visa karta
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193 28 SIGTUNA Arbetsplats
Sigtunaskolan (sshl), Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (sshl) Kontakt
Internatchef
Mazdak Sarvari mazdak.sarvari@sshl.se +46859257100 Jobbnummer
10011596