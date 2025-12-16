Heltidstjänst med fast lön
2025-12-16
Vi söker en nya medarbetare till vårt säljteam!
Connecting Carlstad startades upp 2017 och marknadsför produkter och tjänster åt en rad olika uppdragsgivare. Vi sitter i nya fräscha lokaler nära centrum.
Du arbetar som kommunikatör och marknadsför produkter, både till nya och tidigare kunder.
Vi erbjuder en utförlig utbildning oavsett om du är en van säljare eller nyfiken på att testa försäljningsyrket.
Det viktigast för oss är att du är motiverad, har en positiv inställning och en vilja att lära dig.
Vi erbjuder dig:
En fast månadslön med en tydlig löneutveckling som du själv kan påverka med en hög provision.
Upplärning av erfarna ledare som har som mål att du ska trivas och lyckas i din nya roll.
Stora möjligheter till en fortsatt karriär inom företaget.
Sociala aktiviteter som exempelvis after works, tävlingar m.m.
Vi söker dig som:
Motiveras av utmaningar, är social och pratar god svenska.
Arbetstider:
Dagtid: måndag till fredag
Välkommen att söka tjänsten genom att söka via att skicka CV + personligt brev till jobba@connectingcarlstad.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: jobba@connectingcarlstad.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Connecting People Carlstad AB
652 21 KARLSTAD
