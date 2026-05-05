Heltidsmentor till Linköping Fria Läroverk
Är du en person som brinner för att se unga människor växa? Har du förmågan att skapa trygghet, struktur och motivation? Nu söker vi en engagerad heltidsmentor som vill ha ett helhetsperspektiv på våra gymnasieelevers vardag och stötta dem på resan mot examen och vuxenlivet.
Ditt uppdrag
Som mentor hos oss har du ett övergripande ansvar för dina elevers skolgång. Du ser elevens hela situation och fungerar som den sammanhållande länken mellan lärare, elevhälsa och skolledning. Genom ett nära samarbete med dessa parter arbetar du aktivt för att öka elevernas måluppfyllelse, trygghet och studiero.
Din vardag är varierad och operativ. Du planerar och leder mentorstid med fokus på studiestrategier och värdegrund, och du ansvarar för att genomföra coachande utvecklingssamtal. Du har ett särskilt ansvar för att följa upp närvaro och hålla en tät dialog med vårdnadshavare.
Du ingår i skolans trygghetsteam. Det innebär att du är en närvarande vuxen i skolans allmänna utrymmen, men också att du kan stötta upp i klassrummet eller i mindre undervisningsgrupper för att stärka studieron utifrån skolans rutiner och ordningsregler.
För att ansöka vill vi att du har
En pedagogisk utbildning i grunden.
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar och har har förmågan att möta dem med både krav och omtanke.
God insikt i hur gymnasieskolan fungerar som organisation.
För att lyckas i rollen vet vi att du är
En stjärna på att bygga förtroendefulla relationer och har lätt för att samarbeta med både elever, kollegor och föräldrar.
En naturlig ledare: Du leder med en varm och tydlig hand och har förmågan att skapa struktur i elevernas vardag.
Vänlig och empatisk: Du har lätt för att samarbeta med kollegor och bidrar positivt till skolans kultur.
Anställningsform: Tillsvidare, ferietjänst. Provanställning tillämpas.
Tjänstgöringsgrad: 100%.
Tillträde: 10 augusti 2026.
Sista ansökningsdatum: 31 maj 2026. Rekryteringen sker löpande; det kan innebära att processen avslutas innan sista ansökningsdatum.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Så ansöker du
