Heltidsmentor till Jämtlands Gymnasium Fyrvalla
2026-01-15
Jämtlands Gymnasieförbund ansvarar för gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola och delar av vuxenutbildningen i våra medlemskommuner. Förbundets åtta skolor ligger i natur- och fjällnära miljöer spridda över sex kommuner - Berg, Bräcke, Krokom, Ragunda, Åre och Östersund.
Jämtlands Gymnasium Fyrvalla är hjärtat för yrkestekniska utbildningar i Jämtland. Här ryms samtliga yrkestekniska gymnasieprogram och flera vuxenutbildningar i anpassade utbildningsmiljöer med modern utrustning. Skolan har ett tätt samarbete med regionens näringsliv inom de olika branscherna.
Publiceringsdatum2026-01-15Beskrivning
Som heltidsmentor är du en nyckelperson i elevernas skolgång på Fordons- och transportprogrammet årskurs 1.
Du fungerar som en länk mellan elever, undervisande lärare, vårdnadshavare, elevhälsoteam och andra relevanta aktörer. Ditt uppdrag är att stötta eleverna både socialt och pedagogiskt, med särskilt fokus på att skapa goda förutsättningar för deras personliga utveckling och studieförmåga.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100 %) med tillträde enligt överenskommelse.
Dina framtida arbetsuppgifter
Du har ett övergripande ansvar för elevernas hela studiesituation - både kunskapsmässigt, socialt och personligt, såväl på individ- som gruppnivå. En central del av uppdraget är det täta samarbetet med vårdnadshavare, undervisande lärare och skolans elevhälsoteam, där bland annat skolvärd, specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare samt skolsköterska ingår.
Du blir en del av ett mentorskollegium där ni tillsammans utvecklar arbetssätt som skapar trygghet, studiero och goda resultat. De erfarna mentorerna finns med som stöd och bollplank i ditt dagliga arbete.
Vem är du?
För att lyckas i rollen behöver du ha god kunskap om lärande och ungas kunskapsutveckling, samt förmåga att bygga förtroendefulla relationer. Du är flexibel, lösningsfokuserad och van att anpassa ditt arbetssätt utifrån olika behov och situationer.
Vi ser gärna att du har relevant högskoleutbildning inom exempelvis socialt arbete, pedagogik eller studie- och yrkesvägledning, alternativt motsvarande erfarenhet. Du har flera års erfarenhet av att arbeta med ungdomar och är väl insatt i skolans styrdokument och uppdrag.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en modern, trivsam och dynamisk arbetsmiljö där samarbete står i fokus. Du blir en del av ett engagerat arbetslag som stöttar varandra och delar med sig av erfarenheter och kunskap. Som anställd har du tillgång till flera personalförmåner, bland annat friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och andra insatser för att främja hälsa och välmående.
Möt våra medarbetare
Om du vill lära känna Jämtlands Gymnasieförbund bättre och samtidigt få en inblick i vår verksamhet och möta några av våra medarbetare, kan du klicka på länken nedan (eller kopiera den och klistra in i din webbläsare). Där har vi samlat några filmer som ger en bra bild av vår arbetsplats.https://jgy.se/om-oss/jobba-hos-oss-2/mot-vara-medarbetare/
Sök redan idag, då urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Inför rekryteringsarbetet har Jämtlands Gymnasieförbund tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare och rekryterare.
Jämtlands Gymnasium Fyrvalla Kontakt
