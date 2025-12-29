Heltidsjobb som säljare!

Heltidsjobb i ett ungt och energifyllt team i Solna!
Vill du börja det nya året med en spännande utmaning och utvecklas tillsammans med ett härligt gäng?
Hos oss får du chansen att lära dig försäljning från grunden, ingen tidigare erfarenhet behövs! Vi söker dig som är driven, social och redo att ta nästa steg i din karriär.Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
Du kommer att boka och genomföra kundbesök där du presenterar våra tjänster och produkter. Målet är att hitta den bästa lösningen för varje kund och samtidigt bidra till ökad trygghet i deras vardag.
Vad erbjuder vi?
Ett starkt team, härlig kultur, högt tempo och peppande kollegor - vi jobbar tillsammans för att nå våra mål.
Friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Tävlingar och bonusprogram - vi älskar att belöna din prestation!
Karriärmöjligheter - väx inom företaget och ta nästa steg.
Utbildning och coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Sociala aktiviteter- vi bygger gemenskap även utanför jobbet.
En trygg arbetsgivare med ett starkt varumärke.Kvalifikationer
Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift.
Du har ett prickfritt belastningsregister.
Du kan arbeta heltid, måndag - fredag, kl. 12-21.
Vem söker vi?
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, driv och engagemang. Tidigare erfarenhet inom försäljning är inget krav, vi utbildar dig! Med rätt inställning och stöd från din närmsta chef har du alla förutsättningar att lyckas hos oss på Sector Alarm.Så ansöker du
Låter det här som något för dig?
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081), http://www.sectoralarm.se
169 53 SOLNA Jobbnummer
9664983