Heltidsjobb i Linköping - vi söker dig som gillar teamwork
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Linköping
2026-04-22
Välkommen till ett team där samarbete och glädje är nyckeln till framgång!
Är du redo att bli en del av en arbetsplats där varje dag är fylld med teamwork, glada skratt och möjligheter till personlig utveckling? Då har du kommit till rätt plats.
Vem får jobbet?
Vi söker en medarbetare heltid, tillsvidare.
För att vara den vi letar efter krävs det att du både skriver och talar flytande svenska samt att du är prickfri i polisens belastningsregister.
Hur du är som person är viktigast för oss!
Hos oss tror vi att arbetet blir både mer meningsfullt och mer produktivt när vi arbetar tillsammans och har roligt på vägen.
Dina arbetsuppgifter
I vårt team jobbar vi tillsammans och tar kontakt med nya kunder i Linköping. Det innebär att du kommer ansvara för att boka och genomföra kundbesök där du tillsammans med kunden går igenom våra tjänster och produkter samt deras specifika behov. Dessutom är du med och bidrar till att familjer i Linköping får ett tryggare och säkrare hem!
Vårt team består av ett härligt gäng där vi alla är målmedvetna, drivna och strävar varje dag efter att bli bättre på vårt jobb.
Därför tittar vi mer på dina personliga styrkor än ditt CV.
Den som börjar i vårt team kan förvänta sig daglig stöttning och coachning. Dessutom väntar en av Sveriges bästa säljutbildningar på dig.
Vilka är dina styrkor?
Ansökan
Nu är jag nyfiken på dig!
Jag ser fram emot att prata mer med dig och vem vet det kanske är du som får chansen att jobba i vårt härliga team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
Gamla Tanneforsvägen 17A (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Jobbnummer
9870596