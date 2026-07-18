Heltid restaurangbiträde Mexikansk Restaurang

Urban Space i Sverige AB / Restaurangbiträdesjobb / Sundbyberg
2026-07-18


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Vi söker heltid anställd till vår mexikanska restaurang.

Publiceringsdatum
2026-07-18

Dina arbetsuppgifter
Förbereda mat
Ta emot beställningar
Servera kunder
Städning och hålla rent
Kan arbeta i kök och hjälpa till med matlagning

Vi söker dig som:

Är positiv och vill arbeta
Ingen erfarenhet krävs (vi lär dig)
Klarar av ett högt tempo
Kan svenska eller engelska

Arbetstid:

Heltid 40 timmar/vecka
Flexibla tider (lunch och kväll)

Start: Omgående

Vi välkomnar kandidater via Arbetsförmedlingen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Ansök via Arbetsförmedlingen eller skicka e-post till amjaduzair56@gmail.com
E-post: amjaduzair56@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Urban Space i Sverige AB (org.nr 556963-9387)

Arbetsplats
Nachoz

Kontakt
Martina Pippi
nachoz2026@gmail.com
0769745744

Jobbnummer
10005966

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