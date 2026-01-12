Heltid CE-chaufför Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
Vi som driver företaget har tjugo års erfarenhet av både transport och bemanning. Vi hjälper företag över hela stor Stockholm att bemanna en uppsjö av varierande uppdrag, med allt ifrån styckegodsdistribution, renhållning och kyl och frystransporter.
Det kommer att läggas stort fokus på dig som person. Du är inte bara JR Logistic's ansikte mot kund utan även kundens ansikte utåt. Att du är trevlig, punktlig och ansvarsfull ser vi som en självklarhet men vi uppskattar även medarbetare som samtidigt är initiativrika och serviceinriktade.
Gillar du nya utmaningar och personlig utveckling är JR Logistic platsen för dig.
Vi på JR Logistic söker erfaren personal med CE-behörighet, YKB och Digitalt färdskrivarkort för att jobba heltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
E-post: jobb@jrlogistic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jr Logistic AB
(org.nr 556664-6690)
168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jr Logistic AB Jobbnummer
9679383