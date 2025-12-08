Heltid - Medarbetare till vår köttavdelning
2025-12-08
Som heltidare på köttavdelningen får du ett brett och utvecklande uppdrag där du arbetar både självständigt och tillsammans med avdelningsansvarig. Du kommer bland annat att:
Fylla på, fronta och vårda avdelningen så att den alltid håller toppstandard i utbud, presentation och renlighet.
Sköta beställningar och planera sortimentet, i dialog med avdelningsansvarig.
Medverka i skivning och paketering av färskt kött, ett område där vi satsar på fortsatt utveckling.
Arbeta enligt högsta nivå av hygien, säkerhet och kvalitetsrutiner.
Bidra till en inspirerande avdelning där kunderna möts av ordning, kunnighet och råvaror de litar på.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Trivs i ett högt tempo och gillar att ta initiativ.
Har ett öga för detaljer och är noggrann med både kvalitet och hygien.
Tycker om att arbeta i team och bidra till en positiv, trygg och engagerad arbetsmiljö.
Gärna har erfarenhet från butik, delikatess, kött eller annan färskvara (meriterande men inget krav).
Har viljan att utvecklas inom hantverket och bidra till en avdelning med stora ambitioner.
Varför arbeta hos oss?
Du blir en del av en butik som satsar stort och arbetar långsiktigt med kvalitet och utveckling.
Du får arbeta i ett litet team där ditt engagemang och dina idéer märks och uppskattas.
Du är med och formar framtidens köttsortiment - från presentation och utbud till rutiner och kundupplevelse.
Vi erbjuder en arbetsplats där stolthet, trygghet och kvalitet står i fokus varje dag.
Arbetstid & schema
Varierande arbetstider mellan 06:00-18:00.
Helg var 4:e vecka.
Är detta rätt utmaning för dig?
Urvalet sker löpande, skicka därför din ansökan redan idag.
Tjänsten är en behovsanställning där timmar varierar, perfekt för dig som studerar!
Du bli anställd direkt av Ica Kvantum Liljeholmen som i denna rekrytering samarbetar med Higher och Jakob Hemvik. tillträde snarast eller enligt ök.Jakob.hemvik@higher.nu
Välkommen till Ica Kvantum Liljeholmen och en rolig resa!
Om Ica Kvantum Liljeholmen
Vårt mål är att vara Stockholms ledande måltidsbutik där det är lätt, spännande och inspirerande att handla och dina förväntningar på kvalitet, sortiment och service infrias. Vi vill vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vi värdesätter våra medarbetare högt och strävar efter att lyfta deras potential. Vi tror på kontinuerlig utveckling och därför erbjuder vi en rad utbildningsmöjligheter, både internt och externt. Ersättning
