Helsingborgs kulturskola söker pianopedagog inom andra genrer oc - Helsingborgs kommun - Speciallärarjobb i Helsingborg

Helsingborgs kommun / Speciallärarjobb / Helsingborg2021-04-15Du vill något. Det vill vi med! Vi vill skapa värde och bidra till livskvalitet för våra invånare, företag, organisationer och besökare. Vi gör det genom att lyssna, hjälpas åt, testa, lära oss och sen testar vi igen. Här är allt möjligt för dig som vill skapa, förändra, vårda, bygga, vägleda, utvecklas och göra skillnad. För Helsingborg är staden för dig som vill något.Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museer och Dunkers kulturhus. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR.Om arbetsplatsenHelsingborgs kulturskola ligger i Dunkers kulturhus i Helsingborg. Vi är en stor kulturskola med många anställda och vi erbjuder ett brett utbud inom många konstnärliga uttryck, så som instrumentalmusik, sång, musikproduktion, konst, media, teater, dans, ny cirkus och El Sistema. Vi strävar mot att vara tillgängliga på olika platser i staden och att finnas där barn och unga finns. Vår vilja och ambition är att inte bara nå utan också angå barn och unga i Helsingborgs stad. Vi är en skola som är HBTQ-certifierad och vi tror på att mångfald och bredd bidra till att öka kvalitén på det vår skola erbjuder invånarna. På vår skola arbetar vi med semestertjänst, inte ferietjänster. Det innebär att du arbetar 40 timmarvecka vid 100 % anställning och att vi i första hand lavera vår verksamhet på tider då våra elever har sin fritid tex på eftermiddagar, kvällar och lov.2021-04-15Dina arbetsuppgifter är att som musikpedagog skapa, paketera och levera pedagogsikt innhåll inom piano(andra genrer som tex pop, jazz och rock, mm), keyboard och rytmik med inriktning mot barn och unga. Du ska kunna möta och kommunicera med människor med olika behov och förutsättningar. Du ska kannan anpassa din undervisning och leverera din pedagogiska kompetens på olika sätt och med olika syften och mål för att uppfylla förväntningar och skapa kvalitet för dem vi finns till för. Du är även bra på att planera och organisera din pedagogiska verksamhet i förhållande till ditt uppdrag.Du har en eftergymnasial högskoleutbildning, eller likvärdig utbildning i musik inom ett eller flera av tjänstens områden (piano, keybord, rytmik). Du har tidigare erfarenhet av att arbeta pedagogiskt med barn och unga, med undervisning i piano och/eller keyboard inom andra genrer som exempelvis pop, jazz eller rock. Vi vill också att du har erfarenhet av att undervisa i rytmik eller annan likvärdig erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av undervisning i blockflöjt. Du känner dig bekväm med att använda grundläggande datakunskaper i ditt arbete och har B-körkort.Som person vill vi att du har ett stort intresse av att arbeta med människor. Du brinner för undervisning och har en förmåga att ändra ditt undervisningssätt för att passa mottagaren. Du har en förmåga att anpassa dig efter förändrade omständigheter och du kan hantera krav och motgångar på ett bra sätt. Vi tror att du har en god förmåga att strukturera och planera ditt arbete för att möta krav och förväntningar och kan hålla satta tidsramar effektivt.Övrig informationSista dag att ansöka är 10 majAnställningsform: tillsvidaretjänstOmfattning: 60%Tillträdesdatum: 15 aug 2021Varaktighet: tillsvidareAntal tjänster: 1För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädareDå vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-10Helsingborgs kommun5692662