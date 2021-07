Helpdesktekniker sökes till framtida uppdrag! - Skövde - Perido AB - Supportteknikerjobb i Skövde

Vi på Perido ser ett behov av framtida arbetstillfällen hos myndigheter och offentliga verksamheter i Skövde. Är du tillgänglig omgående eller inom närtid och lockas av att ta dig an ett spännande heltidsuppdrag inom IT-support är du varmt välkommen med att skicka in en ansökan redan idag!Som Helpdesktekniker kommer du att ha många olika uppgifter kring IT-support och administration. Rollen innebär ofta många kontaktytor och därför kommer din servicesida få mycket utrymme. Exakta arbetsuppgifter kan variera men detta är några av de uppgifter som kommer bli aktuella.Se till att IT-utrustning fungerarTillhandahålla servicestöd via t.ex. telefon, e-post och chat mot användare avseende hård- och mjukvaraAdministrera IT-miljöer (t.ex. användarkonton, behörigheter och utskriftsköer)Instruera användare i hur de ska arbeta med olika program.Dina egenskaperDet är viktigt är att du har ett tekniskt intresse och att du trivs i en kommunikativ och social roll där du får använda dina kunskaper för att hjälpa andra. Du är serviceminded, ansvarstagande och har hög förståelse för andra människor och deras olika kunskapsnivåer. Du har en ödmjuk inställning och trivs när arbetsuppgifterna innebär både högt och lågt. Till sist tror vi att du bara tycker det är kul att samarbeta med ett team kring olika ärenden.Om du känner att detta kan vara något för dig så är du varmt välkommen med din ansökan redan idag!Vi söker dig som har:Gymnasium eller likvärdig utbildningMinst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som HelpdeskteknikerGoda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk, kommunikation samt informationssäkerhetGrundkunskaper i MS Office eller likvärdigtKunskaper om ärendehanteringssystem (exempelvis Easit BPS eller Artologik Helpdesk)Lätt för att kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift.Omfattning och tillträdeHeltid, konsultuppdrag tillsvidare med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.Skicka in din ansökanAnsökan görs via vår hemsida. Klicka på knappen ansök och fyll i den efterfrågade informationen. Vid en första kontakt med ansvarig rekryterare får du mer information om kundföretaget och tjänsten. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande.Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se så svarar någon av våra rekryteringsassistenter dig. Ange tjänsten referensnummer 32247 i ämnesraden.Om PeridoPerido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig som söker jobb till nästa steg i yrkeslivet! Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och består idag av 70 medarbetare internt och över 600 konsulter på uppdrag över hela landet. Som Perido-konsult blir du en del av vår organisation och växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om Perido via denna länk https://perido.se/for-jobbsokande/ och https://perido.se/om-oss/om-oss-undermeny/. #jobbjustnuÖppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.Sista dag att ansöka är 2021-08-05Perido AB5850553