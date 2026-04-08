Helpdeskmedarbetare | Manpower | Stockholm

2026-04-08
Är du serviceinriktad, strukturerad och trivs i ett högt tempo? Manpower söker nu en helpdeskmedarbetare till ett konsultuppdrag hos en samhällsviktig verksamhet vid Nya Karolinska i Solna. I rollen som helpdeskmedarbetare får du arbeta i en central servicefunktion där kvalitet, struktur och snabb respons är avgörande. Vill du utvecklas inom helpdesk och internservice hos Manpower i Solna? Då kan detta vara uppdraget för dig - välkommen med din ansökan!
Ort: Solna, Stockholm
Start: maj 2026
Uppdragslängd: Konsultuppdrag över sommaren med mycket goda möjligheter till förlängning
Övrig information: Arbetet utförs på plats hos kund i sjukhusmiljö.
Om jobbet som helpdeskmedarbetare
Som helpdeskmedarbetare hos oss på Manpower, ute hos vår kund vid Nya Karolinska i Solna, får du en viktig och varierad roll i en samhällskritisk verksamhet. Rollen kombinerar klassisk helpdesk med internservice på plats och innebär daglig kontakt med medarbetare, chefer och olika stödfunktioner inom organisationen.
Arbetet sker i ett högt tempo och ställer krav på struktur, simultankapacitet och noggrannhet. Du arbetar i flera system parallellt och följer tydliga manualer och processer. Upplärningen är intensiv under de första cirka sex veckorna, därefter blir arbetet mer stabilt och förutsägbart. Du ingår i ett team om cirka sex personer och arbetar dagtid enligt ett rullande 6-veckorsschema, inklusive var tredje helg.
Exempel på förekommande arbetsuppgifter:
Ta emot och hantera ärenden via telefon, mejl och serviceportal
Registrera, klassificera och följa upp felanmälningar och beställningar i ärendehanteringssystem
Hantera akuta ärenden med mycket kort responstid
Koordinera och vidarefördela ärenden till rätt funktion
Administrera behörigheter, passerkort och systemaccesser
Stötta chefer vid nyanställningar (exempelvis systemåtkomster)
Uppdatera interna system, instruktioner och SharePoint
Hantera funktionsbrevlådor
Genomföra ronderingar av gemensamma ytor vid behov
Säkerställa att gemensamma utrymmen är välfungerande och representativa
Beställa och hantera kontorsmaterial samt intern post
Bidra till förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning
Den vi söker
Vi söker dig som har ett starkt servicefokus och som trivs i en roll där struktur, tempo och samarbete är centralt. För att lyckas i uppdraget behöver du vara lugn, metodisk och stresstålig, med förmåga att hantera många parallella arbetsuppgifter utan att tumma på kvaliteten. Du är van vid att arbeta i system, följa manualer och kommunicera tydligt med olika typer av människor.
Som person är du en lagspelare med positiv inställning, god simultankapacitet och en stabil närvaro även i intensiva situationer. Du trivs i en miljö där det periodvis är högt tempo, men där struktur och arbetssätt ger stöd i vardagen.
Vi ser att du har:
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God systemvana och förmåga att snabbt sätta dig in i nya IT-system
Erfarenhet av eller god förmåga att arbeta strukturerat i ärendehanteringssystem
Möjlighet att arbeta dagtid samt var tredje helg
Tillgänglighet att påbörja uppdraget innan sommaren och arbeta över sommarperioden
Meriterande:
Erfarenhet av helpdesk, kundtjänst eller liknande servicefunktion
Telefonvana och erfarenhet av ärendehantering
Erfarenhet av arbete i sjukhusmiljö eller annan komplex organisation
Erfarenhet av administrativa roller med många kontaktytor
Erfarenhet av att arbeta efter tydliga rutiner, manualer och processer
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med ett brett nätverk av attraktiva arbetsgivare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att arbeta som konsult i spännande uppdrag som utvecklar din kompetens och stärker din karriär - både på kort och lång sikt.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos Manpower. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Manpower AB
