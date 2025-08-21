Helpdesk | Umeå | Experis
Experis AB / Supportteknikerjobb / Umeå Visa alla supportteknikerjobb i Umeå
2025-08-21
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Robertsfors
, Bjurholm
eller i hela Sverige
Längtar du efter en utvecklande och inspirerande vardag? Sitter du på IT-kunskaper som kan hjälpa andra att förenkla deras liv? Vi letar just nu efter en person med stort intresse för IT och en känsla för service! Hos oss för du chansen att utmana dina kunskaper och bidra med banbrytande lösningar
Din roll hos oss
Ett brinnande intresse för IT och en ambition att hjälpa andra är dem enda verktyg du behöver för att trivas hos oss. Du kommer att få vara en del av förstklassig service där du får möjlighet att göra skillnad på riktigt! Dina arbetsuppgifter kommer att innebära att ta emot ärenden via telefon, chatt och mail. Vi letar efter någon som med glädje delar med sig av sin kunskap och supportera dem som står inför både stora och små IT-utmaningar. Hos Experis prioriterar vi personlig utveckling och ser till att individen får möjlighet att påverka sin egna vardag! Med din kunskap inom IT, kan du göra skillnad för väldigt många!
Du kommer att arbeta med flera olika teknikmiljöer. Det kan till exempel vara informationssäkerhet, nätverk och kringutrustning men även operativsystem. Vi erbjuder en spännande och utvecklande roll med varierande arbetsuppgifter och ett motiverat team. Vi ser framemot att välkomna dig till denna stora familj, där IT-världens nyförvärv får ta plats!
Vi ger dig möjligheten att stärka ditt nätverk på arbetsmarknaden, samtidigt som du förvaltar dina kunskaper och bygger vidare på den expertis du har idag! Ditt arbete kommer att innebära individuella projekt i kombination med uppdrag som du driver gemensamt med dina kollegor. Detta för att skapa största möjlighet till utveckling och framgång inom teknikens spännande prövningar!
Ta gärna kontakt med Vilma eller Dara för att höra mer!
Vi ser gärna att du har:
* Gymnasial relevant utbildning
* Minst ett halvårs erfarenhet inom helpdesk eller liknande
* Kunskaper om ärendehanteringssystem
* Övergripande kunskap om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk och informationssäkerhet
* Kunskaper i Microsoft Office eller likvärdigt
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vem är du?
Vi tror att du är en flexibel och ansvarstagande person med ett genuint teknikintresse. Noggrannhet och serviceanda är dina ledord, och du tycker om att kommunicera med människor i alla lägen. Det viktigaste för oss är att du bär med dig en positiv inställning, driv och vilja att utvecklas!
Om Experis
Experis är ett ledande, globalt konsultbolag inom IT/Tech med över 600 konsulter på uppdrag i Sverige och 22 000 konsulter runt om i världen. Via Experis får du tillgång till en stor variation av spännande uppdrag hos våra intressanta kunder inom både privat och offentlig sektor. Du kan anta uppdrag genom ditt eget bolag eller som tillsvidareanställd konsult. På Experis blir du en i teamet och får tillgång till ett brett nätverk av kollegor inom ditt kompetensområde.
På Experis får du en personlig konsultchef och kontinuerlig kompetensutveckling så att du kan hålla dig ajour med ny teknik. Experis, som är en del av ManpowerGroup, har ett långsiktigt hållbarhetsarbete (Working to change the world - ESG strategy) med målsättningen att bidra till att lösa kompetensbristen av bland annat IT-resurser.
Vi på Experis är ett värderingsstyrt bolag, och allt vi gör genomsyras av våra värderingar People, Knowledge och Innovation.
People | Vi inkluderar och välkomnar alla oavsett roll, funktion eller ansvar. Vi värderar kompetens och har förtroende för att individen tar eget ansvar och levererar inom ramen för sin rollbeskrivning. Vi är prestigelösa och vårt arbetsklimat bygger på öppenhet och trygghet.
Knowledge | Vi har ett "growth mindset" och håller oss relevanta på marknaden genom att ständigt förflytta och höja vår egen kompetens, våra konsulters samt våra lösningar/erbjudanden.
Innovation | Vi vågar testa nytt och misslyckas. Det kräver mod. Vi har ett utifrån och in-fokus och arbetar hela tiden med värdeskapande aktiviteter för våra målgrupper.
Övrig information
Detta är en generell annons för flertalet olika roller inom IT-administration. När du skickar in din ansökan till oss kommer vi att granska den och bedöma om din profil matchar våra behov. Vi kommer därefter att bjuda in dig till en dialog med någon av våra Talent Acquisition Specialists om du har en matchande profil. Oavsett hur processen fortlöper kommer du alltid att få återkoppling
Vad kan vi erbjuda dig?
På Experis är vi stolta över våra konsulter och tillsammans hittar vi rätt utmaningar för dig. Vi har höga förväntningar på dig, men i gengäld erbjuder vi dig goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Förutom möjligheten att utveckla dina kunskaper ute på spännande uppdrag erbjuds du provanställning enligt kollektivavtal, marknadsmässig månadslön, reglerad semester och semestersättning, friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkring, samt många andra förmåner - precis som det alltid ska vara
Låter denna roll som något perfekt för dig? Skicka in din ansöka idag för att påbörja din nästa spännande utmaning! Kontakta Vilma på mailadress vilma.andersson@se.experis.com
för att höra mer om vad vi har att erbjuda! Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ace3faea-8e3a-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Experis Jobbnummer
9469188