2026-03-17
Är du i början på din karriär inom IT eller vill du skola om dig mot IT - branschen? Har du ett tekniskt intresse? Vi söker nu dig som vill arbeta som teknisk support/firstline support på ett stort företag i Malmö. Låter detta som något för dig så tveka inte att skicka in din ansökan till oss redan idag.Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
Företaget är ett av nordens största IT-företag och stärker nu upp med fler medarbetare till sitt kontor i Malmö. Mer information om företaget kommer senare i rekryteringsprocessen. Uppdraget inleds med en anställning hos EMPLOID där du kommer arbeta som konsult ute hos kunden.Om tjänsten
Som teknisk support/firstline support tar du emot inkommande samtal ifrån olika användare. Det rör sig om en variation av människor och komplexitet i ärenden varav du snabbt behöver sätta dig in i användarens situation. Då du är första kontakten för användaren så är det viktigt att ge en förstklassig service samtidigt som snabbt identifierar problemet för att sedan hitta en lösning. Tjänsten inleds med en gedigen utbildningen för att du ska få rätt förutsättningar att lyckas.
Mer konkret så arbetar du med att:
• Ge service gällande användarnas IT-relaterade frågor
• Självständigt felsöka och hitta lösningar på tekniska problem kopplat till IT
• Felsökning av såväl hårdvara som mjukvara
• Registrera ärenden i företagets ärendehanteringssystem
• Active Directory
Om dig
För att lyckas och trivas i tjänsten behöver du ha ett intresse för IT och tekniska lösningar samt brinna för att hjälpa människor. Du behöver snabbt kunna sätta dig in i kundens situation och bedöma om du själv kan lösa ärendet eller skicka det vidare till rätt instans. För att vara framgångsrik i rollen bör du vara lösningsorienterad, analytisk och driftig. Även när det är mycket att göra hanterar du dina arbetsuppgifter med en positiv inställning och stressar inte upp dig i första taget. Personliga egenskaper kommer att väga tungt i denna rekryteringsprocess.
Det är för tjänsten ett krav att du har:
• Erfarenhet av teknisk support/helpdesk eller kundtjänst med telefon som arbetsredskap
• Flytande kunskaper i svenska och engelska
Har du följande så är det meriterande men inget krav:
• Gymnasial utbildning inom IT/teknik
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Arbetet utförs på plats på kontoret i centrala Malmö
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pawr AB
(org.nr 559009-2481) Arbetsplats
Emploid AB Jobbnummer
9803400